Aprenda coreano de graça: IFMG lança curso on-line totalmente do zero

Correio Braziliense

Bandeira da Coreia do Sul - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), por meio do Campus Ouro Preto, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Coreano– Nível Introdutório”. A formação é totalmente on-line e não exige conhecimento prévio do idioma.

A oportunidade é aberta a estudantes, servidores e à comunidade externa em geral. Não é necessário saber ler o alfabeto coreano ou ter qualquer vínculo com o IFMG para participar.

Detalhes do curso de coreano

O curso é indicado para quem deseja começar do zero, conhecera cultura coreana ou se preparar para usar o idioma em viagens,estudos, intercâmbios e atividades profissionais. Confira as principais informações:

Inscrições: até 14 de julho de 2026;

Início das aulas: 15 de julho de 2026;

Carga horária: 60 horas;

Modalidade: on-line;

Aulas: quartas e quintas-feiras;

Horários: das 11h às 11h50 ou das 19hàs 19h50 (horário de Brasília).

Durante as aulas, os participantes aprenderão o Hangul, o alfabeto utilizado na Coreia. O conteúdo também aborda expressões cotidianas, vocabulário básico e estruturas simples de comunicação.

A formação ainda apresentará aspectos culturais, históricos e sociais relacionados à Península Coreana, o que ajuda na compreensão do idioma e de seus contextos de uso.

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário eletrônico no site https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-coreano com dados pessoais, telefone, e-mail e o horário de preferência para as aulas. Após o envio, é importante acompanhar a caixa de entrada e a pasta de spam do e-mail para receber as orientações da instituição.

A divulgação não informa a quantidade de vagas disponíveis nem se haverá um processo de seleção. O envio do formulário não garante a matrícula, sendo necessário aguardar a confirmação oficial do IFMG.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.