Aprenda coreano de graça: IFMG lança curso on-line totalmente do zero

Formação é 100% on-line e aberta a todos; aprenda o alfabeto Hangul, expressões básicas e mais sobre a cultura coreana sem sair de casa

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Correio Braziliense
postado em 13/07/2026 18:08
Bandeira da Coreia do Sul - (crédito: Reprodução/Freepik)
Bandeira da Coreia do Sul - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG), por meio do Campus Ouro Preto, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Coreano– Nível Introdutório”. A formação é totalmente on-line e não exige conhecimento prévio do idioma.

A oportunidade é aberta a estudantes, servidores e à comunidade externa em geral. Não é necessário saber ler o alfabeto coreano ou ter qualquer vínculo com o IFMG para participar.

 Detalhes do curso de coreano

O curso é indicado para quem deseja começar do zero, conhecera cultura coreana ou se preparar para usar o idioma em viagens,estudos, intercâmbios e atividades profissionais. Confira as principais informações:

  • Inscrições: até 14 de julho de 2026;

  • Início das aulas: 15 de julho de 2026;

  • Carga horária: 60 horas;

  • Modalidade: on-line;

  • Aulas: quartas e quintas-feiras;

  • Horários: das 11h às 11h50 ou das 19hàs 19h50 (horário de Brasília).

Durante as aulas, os participantes aprenderão o Hangul, o alfabeto utilizado na Coreia. O conteúdo também aborda expressões cotidianas, vocabulário básico e estruturas simples de comunicação.

A formação ainda apresentará aspectos culturais, históricos e sociais relacionados à Península Coreana, o que ajuda na compreensão do idioma e de seus contextos de uso.

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário eletrônico no site https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-coreano com dados pessoais, telefone, e-mail e o horário de preferência para as aulas. Após o envio, é importante acompanhar a caixa de entrada e a pasta de spam do e-mail para receber as orientações da instituição.

A divulgação não informa a quantidade de vagas disponíveis nem se haverá um processo de seleção. O envio do formulário não garante a matrícula, sendo necessário aguardar a confirmação oficial do IFMG.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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