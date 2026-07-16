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OAB mantém gabarito de direito civil da 2ª fase, e prazo de recurso termina nesta sexta (17)

Banca não acolheu pedido de ampliação na peça mais contestada do 46º Exame de Ordem Unificado. Candidatos têm até 17 de julho para recorrer

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João Pedro de Lara Resende
postado em 16/07/2026 16:30 / atualizado em 16/07/2026 16:51
Fachada da sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) localizado em Brasília. - (crédito: Raul Spinassé)
Fachada da sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) localizado em Brasília. - (crédito: Raul Spinassé)
A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou o padrão de respostas definitivo da 2ª fase do 46º Exame de Ordem Unificado, e o prazo para recursos se encerra nesta sexta-feira (17/7). Na prova de direito civil, aplicada em 21 de junho, a banca manteve os embargos de terceiro como única peça processual correta e não acolheu o pedido de candidatos e juristas que defendiam a ampliação do gabarito para aceitar também o agravo de instrumento e os embargos à execução.
A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado (CONEOR) disse ao Correio que a elaboração, a correção, a definição dos padrões de resposta e a revisão são conduzidas pelas instâncias técnicas responsáveis, com base em critérios objetivos e na jurisprudência aplicável, "aplicados de forma uniforme a todos os participantes", conforme previsto no edital. Segundo a coordenação, qualquer ponto de divergência também é tratado conforme o edital.

A controvérsia

O enunciado descrevia o caso de Sílvia, sócia que teve o imóvel residencial, seu único bem, penhorado após um pedido de desconsideração da personalidade jurídica sem a instauração do incidente formal previsto no Código de Processo Civil (CPC). A FGV indicou os embargos de terceiro como única resposta cabível.
Nas semanas seguintes à prova, processualistas ouvidos pelo Correio apontaram que o agravo de instrumento de terceiro prejudicado também seria juridicamente defensável, com base no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 236. Candidatos de diversas regiões reuniram um abaixo-assinado, e o Ministério Público Federal (MPF) abriu apuração a partir de representações sobre a correção.
"Não é a primeira vez que o gabarito da 2ª fase gera contestação. Segundo o advogado Lucas Ávila, coordenador do Curso Prova da Ordem, o caso mais recente foi o 43º Exame, na peça de direito do trabalho, quando a banca passou a aceitar mais de uma resposta. Para ele, o exame deveria aferir a capacidade técnica do candidato, "e não medir sua habilidade em escapar de cascas de banana".
O resultado final da 2ª fase está previsto para 29 de julho.

Anote

  • Prazo de recurso: 15 a 17 de julho de 2026;
  • Resultado final: 29 de julho de 2026;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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