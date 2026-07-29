Vagas para médicos no DF: inscrições encerram nesta quarta (27/7)

Correio Braziliense

Os contratos terão duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, conforme estabelecido no edital. - (crédito: Pexels / Felipe Queiroz)

Encerram nesta quarta-feira (29) as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 320 médicos, além da formação de cadastro reserva. Com inscrições gratuitas, o edital oferece salários que podem chegar a R$ 21.363,26.



Um grande atrativo do processo é a dispensa da prova objetiva, com a classificação dos candidatos sendo realizada exclusivamente por meio da análise de currículo, que considera títulos e experiência profissional.

As vagas estão distribuídas em quatro especialidades estratégicas para a rede pública de saúde. São 200 postos para clínica geral, 70 para medicina de família e comunidade, 40 para ginecologia e obstetrícia e outros 10 para oncologia.

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A remuneração exata varia conforme a especialidade e a carga horária, mas os valores são competitivos. Além do vencimento base, o edital prevê gratificações que tornam a oportunidade ainda mais interessante para quem busca uma colocação no serviço público do DF. Os contratos terão duração de um ano, sem possibilidade de prorrogação, conforme estabelecido no edital.



Para participar, os candidatos devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site https://www.avalia.org.br/concursos/628. No site, é possível encontrar o edital completo com todas as regras e o formulário de inscrição.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

