Rede SARAH abre seleção para enfermagem com salário inicial de R$ 6,1 mil

Correio Braziliense

05/05/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Hospital Sarah de Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação abriu um processo seletivo simplificado para o cargo de técnico de enfermagem. São oferecidas cinco vagas para Brasília, além da formação de cadastro reserva, com um salário inicial de R$ 6.148,89.

As inscrições seguem até o dia 23 de agosto e a taxa de participação é de R$ 60. No ato da inscrição, o candidato deve aceitar que seus dados pessoais sejam tratados para a execução do processo seletivo. Pessoas com deficiência precisam declarar essa condição no momento do cadastro.

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Etapas da seleção

O processo seletivo é composto por duas fases eliminatórias: uma prova objetiva e um treinamento. A prova objetiva, de caráter também classificatório, vale 100 pontos. Os candidatos habilitados e classificados nesta primeira etapa serão convocados para o treinamento, respeitando o limite de vagas estabelecido.

A prova objetiva terá duração de quatro horas e será aplicada presencialmente, no turno da manhã. O local e o horário de realização do exame estarão disponíveis para consulta individual no site www.sarah.br/rh. A divulgação do gabarito oficial preliminar está prevista para 29 de setembro de 2026.

A etapa de treinamento terá duração de até quatro meses e consiste em atividades de aprendizagem em situações reais de trabalho. Durante esse período, o candidato receberá uma bolsa mensal de R$ 3.996,78, valor que não corresponde ao salário inicial do cargo.

A validade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da data de divulgação do resultado da prova objetiva, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.