Justiça manda FGV aceitar agravo de instrumento como peça válida no 46º Exame da OAB

JP João Pedro de Lara Resende

Fachada da sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) localizado em Brasília. - (crédito: Raul Spinassé)

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) determinou à Fundação Getulio Vargas (FGV) que aceite o agravo de instrumento como peça cabível na prova prático-profissional de direito civil do 46º Exame de Ordem Unificado e procedesse à nova correção da prova do candidato Rafael de Jesus Neves, do Espírito Santo. A decisão é do desembargador federal Rogério Tobias de Carvalho, proferida no domingo (3/8), com prazo de 10 dias para cumprimento.

O candidato havia recebido nota zero na peça, avaliada em cinco pontos — metade da nota da segunda fase. A banca indicou os embargos de terceiro como a única resposta correta e justificou que, como a sócia Sílvia nunca integrou a relação processual, não caberia recurso contra a decisão proferida nos autos. O desembargador rejeitou esse raciocínio e apontou que o Tema Repetitivo 236 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece ao terceiro prejudicado por constrição judicial o direito de opor embargos de terceiro ou interpor recurso contra a decisão constritiva, sem exclusividade de uma via sobre a outra.

Leia também: OAB 46: candidatos contestam gabarito de Direito Civil há poucos dias do resultado

O que o desembargador decidiu

A tutela foi parcial. O candidato também contestava a correção de três questões discursivas, mas o desembargador negou essa parte do pedido por entender tratar-se de divergência de interpretação com a banca, sem ilegalidade aparente. Quanto à peça, a conclusão foi diferente: a correção "parece incorrer em grave vício de legalidade", pois a resposta do candidato está em harmonia com precedente vinculante do STJ.

O desembargador citou o RMS 73.285/RS, julgado pela 2ª Turma do STJ em junho de 2024, no qual a corte decidiu que negar pontuação a resposta formulada de acordo com precedente obrigatório do tribunal constitui ilegalidade e viola as normas do edital. Na decisão, Tobias de Carvalho ressalvou que não cabe ao Judiciário atribuir nota diretamente — a ordem é que a própria banca reavalie a peça, aceitando o agravo de instrumento como resposta adequada e conferindo a pontuação correspondente ao conteúdo.

A OAB disse ao Correio que vai recorrer. "A determinação judicial será cumprida enquanto estiver vigente", afirmou a entidade, que classificou a decisão como "liminar e de caráter provisório".

Controvérsia desde junho

A prova foi aplicada em 21 de junho. O enunciado descrevia o caso de uma sócia cujo imóvel residencial foi penhorado após pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem a instauração do incidente formal previsto no Código de Processo Civil (CPC). A FGV indicou os embargos de terceiro como única peça correta, mas candidatos e juristas contestaram a restrição do gabarito.

Três processualistas ouvidos pelo Correio em julho, antes da publicação do gabarito definitivo, apontaram que o agravo de instrumento era juridicamente defensável, com base no mesmo Tema 236 que o desembargador acolheu. A banca manteve o gabarito restritivo no padrão definitivo, divulgado em 14 de julho.

A decisão do TRF-2 se aplica ao caso individual do candidato, mas o fundamento — um precedente vinculante do STJ — pode ser invocado por outros examinandos que apresentaram a mesma peça.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá