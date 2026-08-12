Ambev abre vagas de trainee com salário de R$ 9,5 mil e experiência internacional

Correio Braziliense

A companhia também abriu inscrições para o Programa de Estágio, voltado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 - (crédito: Arquivo on-line Ambev Brasil)

A Ambev está com inscrições abertas para o Programa Global de Trainee 2027, com salário de R$ 9.500 e duração de 10 meses. O prazo vai até 2 de setembro, pelo site ambev.com.br/carreiras. Os selecionados atuarão nas áreas de Business e Supply Chain, com experiências internacionais ao longo da formação, incluindo uma imersão em outro país da América do Sul e a possibilidade de rotação internacional de até três meses.

Podem se candidatar profissionais com formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, com no máximo dois anos de experiência após a graduação. Inglês é obrigatório. O processo seletivo é presencial, com vagas em diversas cidades do país.

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A companhia também abriu inscrições para o Programa de Estágio, voltado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. O estágio oferece duas trilhas — negócios e supply — com oportunidades em cervejarias, fábricas e áreas comerciais. A bolsa-auxílio varia conforme a região.

Anote

Trainee Ambev 2027

Salário: R$ 9.500;

R$ 9.500; Duração: 10 meses;

10 meses; Inscrições: até 2 de setembro de 2026;

até 2 de setembro de 2026; Requisitos: graduação entre dez/2024 e dez/2026, inglês, máximo 2 anos de experiência;

graduação entre dez/2024 e dez/2026, inglês, máximo 2 anos de experiência; Inscrição: ambev.com.br/carreiras.

Estágio Ambev