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Ambev abre vagas de trainee com salário de R$ 9,5 mil e experiência internacional

Inscrições vão até 2 de setembro; programa de estágio também está com vagas abertas em todo o Brasil

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Correio Braziliense
postado em 12/08/2026 16:54
A companhia também abriu inscrições para o Programa de Estágio, voltado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 - (crédito: Arquivo on-line Ambev Brasil)
A companhia também abriu inscrições para o Programa de Estágio, voltado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 - (crédito: Arquivo on-line Ambev Brasil)

A Ambev está com inscrições abertas para o Programa Global de Trainee 2027, com salário de R$ 9.500 e duração de 10 meses. O prazo vai até 2 de setembro, pelo site ambev.com.br/carreiras. Os selecionados atuarão nas áreas de Business e Supply Chain, com experiências internacionais ao longo da formação, incluindo uma imersão em outro país da América do Sul e a possibilidade de rotação internacional de até três meses.

Podem se candidatar profissionais com formação superior concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, com no máximo dois anos de experiência após a graduação. Inglês é obrigatório. O processo seletivo é presencial, com vagas em diversas cidades do país.

A companhia também abriu inscrições para o Programa de Estágio, voltado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. O estágio oferece duas trilhas — negócios e supply — com oportunidades em cervejarias, fábricas e áreas comerciais. A bolsa-auxílio varia conforme a região.

Anote

Trainee Ambev 2027

  • Salário: R$ 9.500;
  • Duração: 10 meses;
  • Inscrições: até 2 de setembro de 2026;
  • Requisitos: graduação entre dez/2024 e dez/2026, inglês, máximo 2 anos de experiência;
  • Inscrição: ambev.com.br/carreiras.

Estágio Ambev

  • Inscrições: abertas;
  • Requisitos: formatura entre dez/2027 e dez/2028;
  • Inscrição: ambev.com.br/carreiras.

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