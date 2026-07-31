Exército abre seleção com 355 vagas para Colégios Militares

Nathallie Lopes

Entrada do Colégio Militar Dom Pedro 2 (CMDP 2), na Asa Sul - (crédito: Reprodução/Google )

Estudantes interessados em estudar nos Colégios Militares do Exército já podem se preparar. O Exército publicou nesta sexta-feira (31/7), no Diário Oficial da União (DOU), o edital do processo seletivo para o ano letivo de 2027. Ao todo, são 355 vagas em 15 unidades do país.

As inscrições serão abertas em 17 de agosto e poderão ser feitas até 17 de setembro. Do total de oportunidades, 335 são para o 6º ano do ensino fundamental e 20 para o 1º ano do ensino médio.

Há vagas nos Colégios Militares de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, São Paulo e Vila Militar, também no Rio de Janeiro.

Como será a seleção

Para concorrer ao 6º ano, o estudante precisa estar cursando ou ter concluído o 5º ano do ensino fundamental. Já para o ensino médio, é necessário estar cursando ou ter concluído o 9º ano. O edital também estabelece critérios de idade para cada série.

Além disso, a seleção será feita em três fases. A primeira é o exame intelectual, marcado para 18 de outubro. A prova terá questões de Matemática e Língua Portuguesa, além de uma produção textual. Os candidatos terão até quatro horas e meia para concluir o exame.

Para seguir na disputa, será necessário alcançar pelo menos 5 pontos em Matemática e 5 em Língua Portuguesa. A produção textual também terá caráter eliminatório.

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Os candidatos aprovados no exame passarão ainda por revisão médica e odontológica e pela etapa de comprovação dos requisitos exigidos para a matrícula. A previsão é que essas fases ocorram em janeiro de 2027. A matrícula está prevista para 3 de fevereiro.

A taxa de inscrição é de R$ 95. Candidatos que atendam aos critérios de carência previstos no edital poderão solicitar a isenção entre 18 e 28 de agosto.

O processo também conta com reserva de vagas para diferentes grupos, incluindo estudantes que fizeram integralmente a formação exigida em escolas públicas, além de modalidades destinadas a candidatos de baixa renda, pessoas com deficiência, quilombolas e candidatos pretos, pardos ou indígenas.

As inscrições deverão ser feitas pela internet, na página do Colégio Militar escolhido pelo candidato. O edital completo, com a documentação exigida, regras de idade, conteúdo das provas e distribuição das vagas, está disponível no Diário Oficial da União.