Nestlé abre 100 vagas para cursos gratuitos de gastronomia e barismo em SP

Correio Braziliense

Ao todo, a iniciativa disponibiliza 100 vagas, sendo 50 para cada especialidade - (crédito: Divulgação)

Jovens que buscam qualificação técnica para ingressar no mercado de alimentação e bebidas podem se inscrever, até 18 de agosto, nos cursos gratuitos de gastronomia e barismo oferecidos pela Nestlé. Ao todo, a iniciativa disponibiliza 100 vagas, sendo 50 para cada especialidade. As aulas são 100% presenciais e ocorrem na Academia Gastronomia & Café, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Com início marcado para 26 de agosto, a formação se estende até dezembro e exige o cumprimento de 96 horas de carga horária para cada curso. O objetivo é proporcionar uma imersão prática aliada ao rigor técnico exigido pelo setor.

O currículo de gastronomia e confeitaria engloba normas de segurança, técnicas de aproveitamento integral dos alimentos e métodos profissionais de montagem e finalização de pratos. Na trilha de barismo, os alunos terão contato prático com os fundamentos do café, explorando métodos de extração, análise sensorial e técnicas avançadas delatte art.

“Nosso objetivo é oferecer uma qualificação robusta e acessível, para que esses jovens estejam prontos para os desafios reais do setor de alimentação e bebidas”, reforça Thais Abdo, gerente executiva de Marketing de Nestlé Professional.

A ação faz parte dos programas de capacitação da Fundação Nestlé e é realizada em parceria com a Nestlé Professional, Nescafé e o Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).

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Cursos gratuitos de Gastronomia e Barismo da Nestlé