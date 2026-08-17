Johnson & Johnson oferece 15 vagas de emprego no Brasil

Correio Braziliense

Johnson & Johnson abre vagas de emprego - (crédito: BBC Geral)

A Johnson & Johnson abriu 15 vagas de emprego no Brasil para fortalecer equipes em áreas estratégicas. As oportunidades são para profissionais de diferentes níveis de experiência e acompanham os investimentos da multinacional em inovação, engenharia e tecnologia.

Como referência global no setor de saúde, a empresa busca talentos para atuar em funções técnicas, corporativas e comerciais. Os novos contratados contribuirão para projetos voltados à eficiência operacional e ao desenvolvimento de soluções para o mercado.

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As contratações visam reforçar equipes responsáveis por planejamento, desenvolvimento de produtos e aprimoramento de processos internos. Entre as principais oportunidades anunciadas, destacam-se supervisor de manufatura; engenheiro de campo; representante de vendas e coordenador de planejamento.

Os requisitos mudam conforme a função, mas grande parte das vagas exige formação técnica ou ensino superior, além de experiência prévia. A Johnson & Johnson procura candidatos com

boa comunicação; perfil analítico; organização; facilidade para trabalhar em equipe e foco em resultados. O processo seletivo pode incluir análise curricular, entrevistas e avaliações técnicas ou comportamentais.

Benefícios da Johnson & Johnson

Os profissionais contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-refeição e seguro de vida. A empresa também oferece Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e programas de desenvolvimento profissional.

Como se candidatar às vagas

As inscrições devem ser feitas no portal oficial de carreiras da Johnson & Johnson pelo link https://www.careers.jnj.com/pt-br/jobs/?country=Brazil&pagesize=20&search=#results. Na plataforma, os interessados podem consultar os detalhes de cada oportunidade, verificar a localidade de atuação e cadastrar o currículo online. A empresa recomenda o acompanhamento regular do portal, pois novas vagas podem ser abertas ao longo do ano. Manter o currículo atualizado aumenta as chances de participar de futuros processos seletivos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.