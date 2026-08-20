Itaú Educação e Trabalho promove evento para apresentar o futuro profissional

Correio Braziliense

Nos dois dias do evento, os jovens vivenciam experiências para o futuro profissional - (crédito: Gabriela Santos)

Por: Gabriela Santos*

Em sua segunda edição, o evento Trampos do Futuro tem como principal objetivo apresentar, gratuitamente, as economias e os trabalhos do amanhã por meio de oficinas e orientações. O evento, promovido pelo Itaú Educação e Trabalho — uma das vertentes da Fundação Itaú —, ocorre até amanhã (21/8), na Fundação Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera. A previsão é de que o espaço receba, em média, 5 mil pessoas nos dois dias.

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Com atividades e palestras simultâneas, que variam de rodas de conversa a explicações sobre mercado de trabalho e plano de carreira, a programação conta com a presença de representantes de escolas profissionalizantes e instituições de formação e monitoria, além de diversos projetos de todo o Brasil expostos em um espaço estruturado. “O Trampos é um momento de celebração, pois é onde a fundação se aproxima daqueles que são diretamente impactados pelo nosso trabalho”, aponta a superintendente do Itaú Educação e Trabalho, Silvana Oliveira, a respeito da interação de estudantes e professores com todos os palcos do evento.

Silvana Oliveira Superintendente do Itaú Educação e Trabalho (foto: Divulgação/Letícia Vieira)

Palestras

Espalhadas pelos palcos e arenas temáticas do evento, as palestras e painéis abordam as principais tendências profissionais e apontam onde estão as melhores oportunidades para as juventudes. Entre os eixos em destaque nesta edição, estão:

Tecnologia e transição para o mercado;

Sustentabilidade e transição ecológica;

Empreendedorismo periférico;

Inovação digital;

Inclusão social e diversidade.

Nos palcos de tecnologia e empregabilidade, destacam-se os debates e bate-papos promovidos por entidades como a Brasscom e a Núclea Associação, que abordaram caminhos concretos e a transição "do curso ao crachá" para ingressar no setor de tecnologia.

Em uma das palestras, o jovem Caio Martins compartilhou sua trajetória desde o aprendizado até a efetivação, contando também como os cursos gratuitos da Nuclea Academy mudaram sua história. “Hoje, na minha casa, eu sou a pessoa com o maior salário, e isso não seria possível sem o curso Ser+tech”, partilha.

Caio Martins contou sua trajetória desde aprendiz até a efetivação (foto: Gabriela Santos )

Já no ecossistema da inovação periférica, iniciativas como a apresentada por Thiago Vinicius, no Palco Conhecimento, trouxeram o debate em torno dos desafios e das perspectivas reais de empreender na favela e movimentar a economia local. As informações geraram identificação e empolgação nos estudantes presentes.

Para a estudante da Escola Estadual Dom João Maria Ogno, Adrielly Lima o contato direto com a tecnologia é empolgante: “A parte que mais gostei foi o robô que parece um cachorro. É fantástico ver algo assim, ao vivo”.

Para a estudante da Escola Estadual Dom João Maria Ogno, Adrielly Lima o contato direto com a tecnologia é empolgante (foto: Gabriela Santos)

No eixo da sustentabilidade e da transição ecológica, os painéis promovidos por organizações como a Auren Energia discutiram o papel das energias verdes e como elas criam novas oportunidades de carreira para construir o futuro. Paralelamente, o Mapa da Educação debateu cultura, comunicação e clima.

Segundo Douglas Andrade, professor de matemática da escola Jequitibá, essas experiências são marcantes: “Os alunos que acompanhei hoje têm entre 12 e 15 anos. Todos chegaram com os olhos brilhando diante de tanta informação acontecendo simultaneamente”.

Oficinas e práticas

O Serviço Social da Indústria de São Paulo (SESI-SP) marca presença no “Trampos do Futuro” com o Espaço Arena dos Robôs, que tem a finalidade de aproximar os estudantes do universo STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) por meio de experiências lúdicas, interativas e exposição de robôs.

Para preparar os participantes para as demandas tecnológicas do mercado, diferentes organizações realizam oficinas e mentorias práticas. O Mentoria na Perifa promove atendimento individualizado em Inteligência Artificial (IA) para ensinar os jovens a utilizar a tecnologia nos estudos e na tomada de decisões. Na área de desenvolvimento e criação, o Instituto PROA ministra oficinas de programação Java, enquanto a Fundação Itaú realiza atividades voltadas à criação e à roteirização de jogos digitais.

Trampos do Futuro realiza palestras, oficinas e expõe diversas oportunidades voltadas ao profissional e acadêmico (foto: Gabriela Santos)

No campo da empregabilidade e orientação de carreira, o evento disponibiliza o Espaço Carreiras e o programa Juventudes Potentes, oferecendo mentorias individuais de fast mentoring com duração de 30 minutos. As atividades são conduzidas por profissionais do mercado, com orientação para elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego.

Complementando o suporte de inserção profissional, o Instituto Coca-Cola apresenta uma ativação interativa na qual os participantes usam IA para projetar suas futuras carreiras, e a Núclea Associação disponibiliza um estúdio de fotos profissionais para incentivar a criação de perfis dos estudantes no LinkedIn.

Na economia criativa e audiovisual, são oferecidas oficinas da Fundação Roberto Marinho e do Instituto KondZilla. Este último promove oficinas de educomunicação, captação de imagens e formação de criadores de conteúdo, com o objetivo de conectar artes e cultura periférica à qualificação profissional. Já a Fundação Roberto Marinho apresenta dicas práticas e criativas sobre como se tornar um jovem cientista.

Árvore do Amanhã

A entrada da Fundação Bienal prepara o jovem para a realização de seus sonhos. Na “Árvore do Amanhã”, realizada em parceria com a Fundação Roberto Marinho, os jovens registram mensagens, desejos e expectativas sobre suas trajetórias profissionais e o futuro do trabalho no país.

Giulia Mercatelli, estudante da Escola Estadual Dom João Maria Ogno, conta que são tantas atividades divertidas que fica difícil escolher só uma: “Eu acredito que só de estar em grupos tão grandes e empolgados já é muito divertido. O espaço é cheio de atrações e, a cada atividade de que participo, encontro minha nova parte favorita”.

Na Árvore do Amanhã os jovens escrevem sobre o futuro, desejos e sonhos (foto: Gabriela Santos)

*Estagiária sob a supervisão de Marília Milhomen