Golpes virtuais: Projeto Comprova lança programa de investigação

Anna Júlia Castro

Fraudes. Anúncios. Golpe. Bloqueio. Firewall. Inteligência artificial. - (crédito: Whisk/Google AI)

O Projeto Comprova lançou um novo programa de treinamento e investigação voltado ao combate de golpes virtuais e da desinformação financeira. A iniciativa é promovida pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), com apoio do TikTok, e reúne 12 jornalistas selecionados de todas as regiões do país para participar de uma formação especializada e produzir investigações colaborativas ao longo dos próximos três meses.

O programa surge em um momento de crescimento das fraudes praticadas no ambiente digital e do uso cada vez mais frequente de tecnologias como inteligência artificial e deepfakes para aplicar golpes e disseminar conteúdos enganosos.

Medo de golpes cresce entre brasileiros

A criação do programa acompanha o aumento da preocupação da população com crimes virtuais. Segundo o relatório Medo do crime e eleições 2026: os gatilhos da insegurança, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Datafolha, 83,2% dos brasileiros afirmam ter medo de serem vítimas de fraudes financeiras pela internet ou pelo celular, um percentual semelhante ao registrado para o receio de sofrer um roubo à mão armada, citado por 82,3% dos entrevistados.

Outro levantamento preocupante apontado pela associação foi divulgado em 2025, e apontou que um em cada três brasileiros sofreu algum golpe financeiro virtual com prejuízo nos 12 meses anteriores. O cenário se torna ainda mais preocupante diante da popularização de ferramentas de inteligência artificial capazes de criar imagens, vídeos e áudios sintéticos cada vez mais convincentes.

Jornalismo como ferramenta de proteção

Para a presidente da Abraji, Ana Carolina Moreno, a disseminação de conteúdos falsos produzidos com inteligência artificial representa um desafio especialmente relevante no Brasil. "Organizações internacionais como a OCDE já alertaram que a população brasileira tem mais dificuldade de reconhecer conteúdos verídicos e falsos do que a média da população mundial", afirma.

Segundo Ana, o uso intenso das redes sociais e de aplicativos de mensagens, aliado aos pacotes de dados gratuitos oferecidos por operadoras para alguns serviços, amplia a exposição dos usuários a golpes. Nesse contexto, destaca que o jornalismo exerce um papel fundamental ao oferecer informação confiável e orientar a população.

Treinamento reunirá jornalistas de todo o país

O treinamento presencial teve início em 29 de julho, na véspera do 21º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, realizado pela Abraji na Universidade Paulista (UNIP), em São Paulo. Durante três meses, os 12 jornalistas selecionados irão produzir investigações e conteúdos explicativos destinados a identificar golpes digitais, verificar informações suspeitas e orientar a população sobre como reconhecer fraudes. Todo o material será publicado pelos canais do Projeto Comprova e poderá ser republicado pelos veículos que integram a coalizão.

Parceria com o TikTok

A iniciativa conta com apoio do TikTok, que destaca a importância de fortalecer o acesso dos usuários a informações verificadas. "Estamos muito orgulhosos do lançamento desta parceria com o Comprova. Para nós, é fundamental empoderar nossa comunidade com fontes de informação confiáveis para que saibam identificar conteúdos fraudulentos na plataforma. Acreditamos que, quando as pessoas se sentem seguras, a criatividade, a descoberta e o aprendizado podem continuar no centro da experiência no TikTok", afirma Gustavo Rodrigues, líder de Políticas Públicas para Segurança da plataforma no Brasil.

Curso gratuito será lançado em agosto

Além deste treinamento presencial, a Abraji divulgou que em agosto, será lançado um curso gratuito na Academia Abraji. A capacitação oferecerá metodologias e ferramentas para que jornalistas de todo o país aprendam a investigar fraudes digitais e identificar conteúdos manipulados por inteligência artificial.

"O Projeto Comprova já treinou cerca de 500 jornalistas na última década para produzirem jornalismo de alta qualidade e rigor na investigação. Saber que ele segue de pé e está ampliando sua rede de repórteres qualificados é uma grande alegria para a Abraji", conclui a presidente da Abraji.

O que é o Projeto Comprova

Criado em agosto de 2018, durante as eleições gerais daquele ano, o Projeto Comprova é uma coalizão colaborativa e sem fins lucrativos liderada pela Abraji. Atualmente, reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para investigar informações suspeitas relacionadas a políticas públicas, eleições e segurança digital.

O público também pode colaborar sugerindo conteúdos para verificação por meio do WhatsApp do projeto: (11) 97045-4984.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares