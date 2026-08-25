Como ingressar na carreira de aviação civil no setor público do país

Correio Braziliense

Ingressar na carreira de aviação civil pelo setor público é uma meta para muitos profissionais que buscam estabilidade e a chance de atuar em uma área estratégica para o país. Com o debate sobre a expansão de rotas e investimentos em infraestrutura em alta, as agências reguladoras e órgãos de fiscalização se tornam ainda mais relevantes, com concursos públicos previstos para os próximos anos.

As oportunidades se concentram em órgãos federais responsáveis por garantir a segurança e a eficiência do transporte aéreo. A preparação para esses certames exige dedicação e conhecimento específico sobre as atribuições de cada instituição, além das matérias básicas cobradas em seleções de alto nível.

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Principais portas de entrada

O caminho para uma carreira pública na aviação passa, principalmente, por três instituições. Cada uma possui um papel distinto e oferece diferentes tipos de vagas, desde cargos técnicos até posições para especialistas com formação superior. Conhecer suas funções é o primeiro passo para direcionar os estudos.

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) : é a principal reguladora do setor. Fiscaliza companhias aéreas, aeroportos e profissionais da aviação. Os concursos previstos devem oferecer vagas para Especialista em Regulação, Analista Administrativo, Técnico em Regulação e Técnico Administrativo.

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA): subordinado ao Comando da Aeronáutica, é o órgão responsável por gerenciar o tráfego aéreo no Brasil. Oferece vagas para controladores de voo, uma das carreiras mais conhecidas e concorridas.

Infraero: embora muitas de suas operações tenham sido concedidas à iniciativa privada, a empresa pública ainda administra aeroportos e necessita de profissionais em áreas administrativas, operacionais e de engenharia para gerir sua estrutura remanescente.

Como se preparar para as seleções

Para ingressar em uma dessas carreiras, o candidato precisa ser aprovado em um concurso público. O processo geralmente envolve provas objetivas com disciplinas de conhecimentos básicos, como língua portuguesa e direito administrativo, e conhecimentos específicos, que variam conforme o cargo.

É fundamental acompanhar a publicação dos editais no Diário Oficial da União, nos sites oficiais dos órgãos e em portais especializados em concursos. A análise de provas anteriores ajuda a entender o estilo da banca examinadora e os temas mais recorrentes. Para cargos como especialista em regulação da ANAC, por exemplo, o estudo aprofundado de normas de aviação e regulação econômica é indispensável.

A concorrência costuma ser elevada, exigindo um plano de estudos bem estruturado e de longo prazo. O planejamento antecipado é um fator decisivo para quem deseja conquistar uma vaga em um dos setores mais dinâmicos do serviço público brasileiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.