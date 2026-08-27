O que muda nas convocações e concursos federais em ano de eleição no país

Paulo Floro

Realização de provas de concursos públicos segue permitida em ano eleitoral, como detalha a matéria - (crédito: crédito: Adriano Sena/Flickr)

Com o acirramento da disputa eleitoral no país, uma dúvida comum surge para milhões de brasileiros: como ficam os concursos públicos federais? A legislação eleitoral estabelece regras claras que impactam nomeações e a criação de vagas, mas não proíbe a realização de provas. Entender essas normas é fundamental para quem está se preparando para uma vaga no serviço público.

A principal restrição está na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Ela proíbe nomear, contratar ou admitir servidores públicos nos três meses que antecedem o primeiro turno das eleições (geralmente em outubro) até a posse dos eleitos. O objetivo é evitar o uso da máquina pública para favorecer candidatos durante a campanha eleitoral, garantindo a isonomia da disputa.

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Essa regra, no entanto, possui exceções importantes. A proibição não se aplica a nomeações para cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, tribunais de contas e órgãos essenciais da Presidência da República. Também são permitidas nomeações para concursos cujos resultados foram homologados antes do início do período vedado.

A contratação para serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e educação, também pode ocorrer, desde que não ultrapasse os limites já existentes. Essas exceções garantem a continuidade de atividades indispensáveis para a população, mesmo durante o período eleitoral.

E a criação de novas vagas?

Outro ponto de atenção envolve a abertura de novos cargos. A Lei de Responsabilidade Fiscal impede que a União crie cargos ou altere estruturas de carreira que resultem em aumento de despesa nos 180 dias que antecedem o fim do mandato do presidente da República, o que na prática corresponde ao segundo semestre do ano eleitoral. Essa regra, que busca garantir o equilíbrio das contas públicas na transição de governo, não afeta o preenchimento de vagas já existentes e com orçamento previsto.

Para quem estuda para concursos, é essencial organizar o cronograma com base nessas diretrizes. Veja o que é importante saber:

Realização de provas: a publicação de editais e a aplicação de exames continuam permitidas durante o ano eleitoral.

Nomeações: ficam suspensas no período de três meses antes do pleito até a posse dos eleitos, com exceções específicas.

Concursos homologados: candidatos aprovados em certames com resultado final publicado antes do período restritivo podem ser nomeados.

Novos cargos: a criação de vagas que aumentem os gastos públicos é vedada no segundo semestre do ano eleitoral.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.