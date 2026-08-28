Proposta de aposentadoria aos 67 anos acende debate sobre reinvenção na carreira

Correio Braziliense

A discussão sobre a aposentadoria levanta a questão de "Ordem e Progresso" e o tempo do trabalhador em um Brasil de vida laboral mais longa - (crédito: Kleber Salles/CB/D.A. Press)

Um estudo técnico elaborado por um grupo de economistas liderado por Armínio Fraga, apresentado em 27 de agosto de 2026, propôs unificar em 67 anos a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres no Brasil. É importante ressaltar que se trata de uma sugestão técnica, não havendo proposta oficial do governo federal nem projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre o tema. Atualmente, as regras do INSS estabelecem a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens.

Ainda que seja um debate inicial, a simples menção a uma mudança dessa magnitude impõe a necessidade de repensar a carreira a longo prazo, transformando a atualização constante em um requisito básico para a empregabilidade, especialmente para quem já passou dos 40 ou 50 anos.

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A ideia de uma carreira linear, com início, meio e fim bem definidos, dá lugar a um modelo de ciclos. Profissionais precisarão se reinventar múltiplas vezes, adquirindo novas competências para se manterem relevantes em um mercado de trabalho que se transforma em alta velocidade.

A principal mudança é cultural. As empresas também precisam adaptar seus processos para valorizar a experiência dos profissionais mais velhos, combatendo o preconceito etário e criando ambientes de trabalho intergeracionais. Para o trabalhador, a nova realidade exige uma postura proativa e estratégica desde o início da jornada profissional.

Estratégias para se manter relevante

A preparação para uma carreira mais longa envolve mais do que apenas o aspecto técnico. Desenvolver habilidades comportamentais, cuidar da saúde e planejar as finanças são pilares fundamentais. Abaixo, listamos algumas estratégias essenciais:

Aprendizado contínuo: investir em cursos, certificações e novas habilidades é o caminho para não ficar obsoleto. A capacidade de aprender e desaprender rapidamente se torna um dos maiores ativos de um profissional.

Flexibilidade e adaptação: estar aberto a mudar de área, assumir novos projetos ou até mesmo migrar para modelos de trabalho diferentes, como consultoria ou projetos freelancers, pode abrir novas portas e garantir a continuidade da atuação.

Planejamento financeiro: uma vida laboral mais longa exige uma organização financeira ainda mais cuidadosa. É preciso planejar não apenas a aposentadoria, mas também eventuais transições de carreira e períodos de requalificação.

Cuidado com a saúde: manter a saúde física e mental em dia é indispensável para sustentar a produtividade e o bem-estar ao longo de décadas de trabalho. A longevidade profissional depende diretamente da qualidade de vida.

Networking estratégico: construir e manter uma rede de contatos ativa é crucial. Conexões profissionais podem gerar oportunidades de trabalho, parcerias e insights valiosos para a reinvenção da carreira em qualquer idade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.