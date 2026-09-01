Hackathon sobre IA na mobilidade recebe inscrições até domingo

Correio Braziliense

Os inscritos passarão por imersões e por um briefing técnico conduzido diretamente por especialistas da montadora japonesa para nortear a ideação dos projetos - (crédito: Reprodução/Sae Brasil)

Estudantes de graduação, pós-graduação e do ensino técnico têm até este domingo (6/9) para garantir uma vaga no Jump Start, um hackathon focado no uso prático da Inteligência Artificial (IA). O desafio desta edição é criar soluções para gargalos reais da mobilidade e do agronegócio, sempre sob a ótica das práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

A competição é fruto de uma parceria estratégica entre a Sae Brasil — associação que atua como o principal polo de tecnologia e conhecimento em engenharia da mobilidade no país — e a Toyota do Brasil. A união garante aos universitários um contato direto com o mercado: além do suporte da plataforma AEVO, os inscritos passarão por imersões e por um briefing técnico conduzido diretamente por especialistas da montadora japonesa para nortear a ideação dos projetos.

Na prática, os interessados devem formar equipes de quatro a cinco integrantes para solucionar uma das quatro missões do edital. Os temas englobam sustentabilidade no campo, economia circular, eliminação de desperdícios na logística e mobilidade urbana inclusiva. Os grupos podem ser articulados previamente ou formados durante as fases iniciais do evento.

O processo ocorre em modelo híbrido. Após as mentorias e a formulação dos projetos no ambiente on-line, a apresentação final (pitch) para a banca julgadora ocorrerá nos dias 7 e 8 de outubro, podendo ser feita de forma remota ou presencial. A etapa integrará a programação do 33º Congresso SAE BRASIL, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Os cinco melhores trabalhos dividirão um fundo de aproximadamente R$ 11 mil, sendo R$ 5 mil reservados exclusivamente à equipe campeã.

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