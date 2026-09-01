Hackathon sobre IA na mobilidade recebe inscrições até domingo

Na prática, os interessados devem formar equipes de quatro a cinco integrantes para solucionar uma das quatro missões do edital. Os temas englobam sustentabilidade no campo, economia circular, eliminação de desperdícios na logística e mobilidade urbana inclusiva. Os grupos podem ser articulados previamente ou formados durante as fases iniciais do evento.
O processo ocorre em modelo híbrido. Após as mentorias e a formulação dos projetos no ambiente on-line, a apresentação final (pitch) para a banca julgadora ocorrerá nos dias 7 e 8 de outubro, podendo ser feita de forma remota ou presencial. A etapa integrará a programação do 33º Congresso SAE BRASIL, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Os cinco melhores trabalhos dividirão um fundo de aproximadamente R$ 11 mil, sendo R$ 5 mil reservados exclusivamente à equipe campeã.
Anote
-
Evento: Jump Start 2026 (Sae Brasil e Toyota);
-
Prazo: Até 6 de setembro de 2026 (domingo);
-
Público: Estudantes de graduação, pós-graduação ou ensino técnico (credenciados pelo MEC);
-
Premiação: R$ 5 mil para o 1º lugar (total de quase R$ 11 mil distribuídos ao top 5);
-
Fase final: 7 e 8 de outubro de 2026, no Congresso SAE BRASIL (híbrido);
-
Inscrição: Página oficial do Jump Start