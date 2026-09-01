Samsung oferece cursos gratuitos de tecnologia com turmas no DF

Correio Braziliense

Com atividades totalmente gratuitas, a iniciativa oferece dezenas de aulas on-line para interessados de todo o país, além de turmas presenciais no Distrito Federal, em São Paulo e no Amazonas. Podem participar pessoas a partir de 18 anos - (crédito: Divulgação/ Samsung Ocean Br)

O Samsung Ocean está com inscrições abertas para a agenda de capacitação tecnológica de setembro. Os cadastros podem ser feitos pelo Site oficial do Samsung Ocean ou pelo aplicativo do programa (disponível na Play Store). Com atividades totalmente gratuitas, a iniciativa oferece dezenas de aulas on-line para interessados de todo o país, além de turmas presenciais no Distrito Federal, em São Paulo e no Amazonas. Podem participar pessoas a partir de 18 anos.

A grade abrange temas em alta no mercado de inovação, como inteligência artificial (IA), programação (Python, NodeJs, ReactJS), internet das coisas (IoT), saúde digital e metaverso. Na capital federal, o cronograma presencial inclui encontros focados em processamento de sinais biomédicos, empreendedorismo científico e desenvolvimento ágil, com atividades distribuídas nos dias 1º, 8, 15 e 22 de setembro.

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O projeto é realizado em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A reserva é feita de acordo com a disponibilidade de vagas em cada turma, e os alunos concluintes recebem certificado de participação.

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