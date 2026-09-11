Pátio Brasil sedia feira gratuita de empregabilidade com contratação no local

Correio Braziliense

Durante os dois dias de feira, o público terá acesso a informações sobre vagas abertas, além de receber orientações profissionais e participar de atendimentos gratuitos focados no desenvolvimento da empregabilidade - (crédito: Divulgação)

O Varandão do Pátio Brasil Shopping recebe, na próxima semana, a Feira de Empregabilidade do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat). O evento, com entrada gratuita, ocorrerá na segunda (14/9) e na terça-feira (15/9), das 9h às 19h. A iniciativa busca conectar empresas contratantes e trabalhadores, realizando processos seletivos e até contratações de forma imediata durante a programação.

As oportunidades englobam diferentes perfis, com postos de trabalho que vão desde funções operacionais até cargos de gerência. O Dia a Dia Atacadista é um dos maiores empregadores confirmados, com 150 vagas ofertadas. A rede Pão Dourado também fará seleções no local para preencher 30 vagas. O espaço contará ainda com a presença de empresas como Rede H Hotéis, Vert Café, Favorita Transportes e R Gourmet Buffet.

Além de concorrer às vagas, o público que busca o primeiro emprego ou a recolocação no mercado terá acesso a orientações profissionais e poderá participar de atendimentos gratuitos focados no desenvolvimento da carreira e da empregabilidade.

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