Vivo lança programa de trainee com salário de até R$ 13 mil

Correio Braziliense

Vivo busca futuros líderes e oferece experiência internacional em novo programa de trainee - (crédito: divulgação nas redes)

Por: Gabriela Santos*

A Vivo anunciou o lançamento do novo Programa de Trainee, oferecendo 20 vagas em São Paulo. Com inscrições abertas até 5 de outubro, a iniciativa busca atrair talentos para duas trilhas de carreira distintas "Liderar" e "Transformar" , com salários que variam entre R$ 9 mil e R$ 13 mil. O programa, que terá início em janeiro de 2027 e duração de 18 meses, propõe uma evolução em relação aos formatos tradicionais de trainee. As inscrições para o Programa Trainee Vivo 2027 devem ser realizadas diretamente pelo site oficial do programa

Fugindo de um ciclo exploratório, os selecionados terão um plano de rotação personalizado e direcionado às prioridades estratégicas da empresa, além de mentorias executivas com acompanhamento direto da alta liderança.

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Trilha Transformar (Salário de R$ 9 mil): Voltada para profissionais em início de carreira interessados em inteligência artificial, novos negócios e marketing. Os candidatos devem ter concluído a graduação em 2025 ou no primeiro semestre de 2026, além de possuir, no mínimo, dois anos de experiência em estágio ou empresa júnior. Diferenciais como participação em hackathons, projetos acadêmicos relevantes, liderança estudantil ou empreendedorismo serão valorizados.

Trilha Liderar (Salário de R$ 13 mil): focada em acelerar o desenvolvimento de futuros líderes nas áreas de negócios, tecnologia e inovação. É exigido que o candidato tenha se formado há, pelo menos, três anos e apresente experiência mínima de dois anos liderando pessoas ou projetos complexos. Para ambas as trilhas, a Vivo exige inglês avançado, mas destaca que não há limite de idade para a participação.

Os trainees que apresentarem o melhor desempenho ao longo do programa terão a oportunidade de realizar uma experiência internacional com um curso na Universitas (Universidade Corporativa Telefônica), na Espanha. Além disso, os participantes poderão concluir a jornada com uma certificação Green Belt na metodologia Lean 6 Sigma.

Os contratados também terão acesso ao VIBE, o programa de benefícios flexíveis da Vivo. O pacote inclui:

Vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, auxílio-farmácia e seguro de vida;

Benefício academia e modelo de trabalho remoto duas vezes por semana;

Smartphone corporativo com plano ilimitado de voz e dados, além de condições especiais em produtos da marca;

Day off no aniversário e acesso a programas educacionais e certificações.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*