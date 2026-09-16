Pará abre concurso com 2 mil vagas para educação e salários até R$ 6,5 mil

JP João Pedro de Lara Resende

Os salários variam de R$ 1.864,29 a R$ 6.590,47, conforme o cargo, a formação e a jornada de trabalho - (crédito: Caio Gomez)

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc-PA) abriu concurso público com 2 mil vagas imediatas e formação de cadastro reserva para carreiras de níveis médio e superior. A seleção é organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e reúne cargos de professor classe I, especialista em educação, analista de educação e assistente em educação especial, entre outros. As inscrições ficam abertas até 1º de outubro de 2026 no site da FGV.

Os salários variam de R$ 1.864,29 a R$ 6.590,47, conforme o cargo, a formação e a jornada de trabalho. A taxa de inscrição é de R$ 85 para o nível médio, R$ 135 para os demais cargos de nível superior e R$ 185 para professores e especialistas em educação. O pagamento deve ser realizado até 2 de outubro. Candidatos inscritos no CadÚnico e mulheres vítimas de violência doméstica têm direito à isenção da taxa.

O concurso prevê reserva de vagas para diferentes grupos. No total, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros ou pardos, 5% para pessoas indígenas e 5% para pessoas quilombolas. A lotação é vinculada a uma Diretoria Regional de Ensino (DRE) do estado, a ser indicada no ato da inscrição.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 29 de novembro de 2026, em dois turnos, em 25 municípios do Pará. O gabarito preliminar da prova objetiva está previsto para 30 de novembro, e o resultado final deve ser publicado em 8 de janeiro de 2027.

Anote

Edital: nº 001/2026 — SEPLAD/SEDUC;

nº 001/2026 — SEPLAD/SEDUC; Vagas: 2.000 imediatas + cadastro reserva;

2.000 imediatas + cadastro reserva; Inscrições: até 1º de outubro de 2026 (às 16h) | site: conhecimento.fgv.br;

até 1º de outubro de 2026 (às 16h) | site: conhecimento.fgv.br; Pagamento da taxa: até 2 de outubro;

até 2 de outubro; Taxa: R$ 85 (médio) | R$ 135 (superior) | R$ 185 (professor/especialista);

R$ 85 (médio) | R$ 135 (superior) | R$ 185 (professor/especialista); Provas: 29 de novembro de 2026 (25 municípios do Pará);

29 de novembro de 2026 (25 municípios do Pará); Gabarito preliminar: 30 de novembro;

30 de novembro; Resultado final: 8 de janeiro de 2027;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá