Vagas abertas para o programa XP Future

Correio Braziliense

Processo seletivo é constituído por três etapas - (crédito: Divulgação/XP)

*Por Alice Ferreira

A XP Investimentos está com vagas abertas para o processo seletivo do XP Future, programa voltado a profissionais que atuam em áreas comerciais mas desejam transicionar para o mercado financeiro, exclusivamente para quem ainda não é assessor de investimentos. As inscrições devem ser efetuadas por meio do site e para se inscrever é necessário ter graduação completa, perfil comercial e relacional e/ou experiência em vendas e interesse pelo mercado de investimentos. Não é necessário ter experiência no mercado financeiro. O modelo de trabalho é presencial e pode ser flexível a depender da área de atuação, se efetivada, a contratação é em modelo CLT.

O processo seletivo é constituído por três etapas, sendo elas: testes on-line, dinâmicas em grupo e entrevistas com as lideranças da XP. Os selecionados ingressam no programa onde receberão apoio para a obtenção das certificações exigidas no mercado financeiro, aulas técnicas sobre o mercado e produtos financeiros, suporte das lideranças, aperfeiçoamento comercial e apresentação à cultura e valores da empresa.

São oferecidos benefícios como plano de saúde, plano odontológico, gympass, zenklub (plataforma de apoio psicológico), seguro de vida, iFood benefícios (vale alimentação e refeição), vale transporte, New Value (clube de benefícios), licença parental (maternidade e paternidade) e auxílio creche. Incluí também fundos de investimentos exclusivos, cartão XP Visa Infinite (sem anuidade) e crédito. A XP está à procura de pessoas obstinadas para atuação na área.





Anote



Pré-requisitos:

Graduação completa

Perfil comercial e relacional e/ou experiência em vendas

Interesse pelo mercado de investimentos

Não ser assessor ou consultor vinculado à escritórios parceiros da XP



Inscrições: https://job-boards.greenhouse.io/xpinc/jobs/7944563002?gh_src=v3gnt6ux2us





*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá