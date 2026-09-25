Pronatec oferece 1,5 mil vagas em cursos ligados à sustentabilidade

Correio Braziliense

Vagas em diferentes estados - (crédito: Divulgação/MEC)

*Por Ana Bispo Calisto

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação (MEC), oferece mais de 1,5 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional relacionados ao meio ambiente, à sustentabilidade e à bioeconomia. As formações serão realizadas em outubro, em 11 estados.

Entre os cursos disponíveis estão aquicultor, horticultor orgânico, instalador de sistemas fotovoltaicos, auxiliar de operação de biodigestores e profissional de manutenção de veículos elétricos levíssimos e de duas rodas.

As oportunidades são oferecidas por 14 instituições das redes federal e estaduais nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio Grande do Sul. Para participar, é necessário atender aos pré-requisitos definidos para cada formação.





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Vagas: oferecidas por 14 instituições das redes federais e estaduais em diferentes estados

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*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá