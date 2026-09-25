A SulAmérica e a Rede D’Or estão com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027

Correio Braziliense

Inscrições abertas - (crédito: Reprodução)

*Por Ana Bispo Calisto

Profissionais de qualquer área de formação, com graduação concluída ou prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026, podem se inscrever no Programa de Trainee da SulAmérica e a Rede D'Or. Os interessados têm até 30 de setembro para se candidatar. As oportunidades são destinadas a candidatos de todas as regiões do país.

Com duração de 12 meses, o programa prevê experiências em diferentes áreas do negócio, mais de 140 horas de capacitação, mentoria individual com executivos e participação em projetos estratégicos. Os selecionados serão contratados em regime CLT e terão acesso a benefícios como planos de saúde e odontológico, programas de academia e bem-estar, auxílio viagem e transferência, além de descontos em parceiros.

Anote

Inscrições: até 30 de setembro

até 30 de setembro Público: profissionais de qualquer curso superior, formados ou com conclusão prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026

profissionais de qualquer curso superior, formados ou com conclusão prevista entre julho de 2022 e dezembro de 2026 Duração: 12 meses

12 meses Início previsto: janeiro de 2027

janeiro de 2027 Inscrições pelo site: https://talentosrededor.gupy.io/

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá