Museu Nacional da República é palco do Bora Vender, Brasília

Correio Braziliense

Bora vender, Brasília - (crédito: Reprodução/Moai)

Hoje (1/10) ocorre, no Museu Nacional da República, o evento Bora Vender, Brasília, promovido pela Moai Clube de líderes para empresários, fundadores, CEOs, gestores e profissionais da área comercial. O evento ocorre até as 18h e conta com a participação de diversos profissionais que falarão sobre detalhes de suas trajetórias profissionais.

Presentes Alfredo Soares, Allan Barros, Vinícius Postai e Rodrigo Noll que irão falar sobre como transformar autoridade, relacionamento e conexão em negócios de verdade. Além disso também são palestrantes confirmados: Rafael Bitter, Guilherme Galvão, Vinicius Soares, Tatiana Moura e Bruno Camargo. O encontro promove networking entre líderes e empresários.

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