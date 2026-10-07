Rottas Construtora abre inscrições para o Trainee 2027

Correio Braziliense

Programa de trainee 2027 - (crédito: Divulgação/Rottas Construtora)

A Rottas Construtora está com inscrições abertas até 28 de outubro para o programa Trainee 2027. As inscrições devem ser feitas por meio do site de admissões da construtora. Podem participar candidatos que se graduaram entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025 em cursos de engenharias, arquitetura, administração, marketing, publicidade e propaganda e áreas correlatas.

O processo de seleção é constituído por seis etapas: inscrição, teste de lógica, vídeo-entrevista híbrida, dinâmica on-line, painel com gestores e etapa final presencial em Curitiba (prevista para dezembro de 2026).

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A duração do programa é de 24 meses para a trilha de obras (operações) e de 18 meses para os de comercial e corporativo. O programa oferece ajuda de custo mensal, programa de indicação, gympass, day off no mês do aniversário, plano odontológico e de saúde, parceria com instituições de ensino para benefícios na realização de pós-graduação. As vagas são para as cidades de Curitiba (PR), Joinville (SC), Barra Velha (SC), Penha (SC), Balneário Piçarras (SC), Itapoá (SC), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR) e Jaraguá do Sul (SC).