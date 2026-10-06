Fuvest encerra inscrições quinta-feira (9) para 8,1 mil vagas gratuitas na USP

Correio Braziliense

A aplicação será em 1º de novembro. Outra novidade: pela primeira vez, a Fuvest aplicará provas em Fortaleza (CE), ampliando o alcance geográfico do vestibular da USP - (crédito: Reprodução/ USP)

As inscrições para o Vestibular Fuvest 2027, que seleciona estudantes para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), encerram às 12h desta quinta-feira (9/10). O cadastro é feito exclusivamente pelo site fuvest.br, com taxa de R$ 228. São 8.147 vagas em cursos gratuitos, distribuídas entre os câmpus da USP na capital, no interior e no litoral paulista.

A principal mudança desta edição está na primeira fase: a prova terá 80 questões de múltipla escolha, 10 a menos que nas edições anteriores, mantendo o tempo total de cinco horas. A aplicação será em 1º de novembro. Outra novidade: pela primeira vez, a Fuvest aplicará provas em Fortaleza (CE), ampliando o alcance geográfico do vestibular da USP.

Das 8.147 vagas, 4.888 são de ampla concorrência, 2.053 destinadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e 1.206 reservadas a estudantes da rede pública autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. A segunda fase, com provas dissertativas, está marcada para 6 e 7 de dezembro. Os locais de prova da primeira fase serão divulgados em 21 de outubro. A primeira chamada de aprovados sai em 26 de janeiro de 2027.

Mesmo candidatos que obtiveram isenção ou redução da taxa precisam concluir a inscrição pelo site antes do prazo. O benefício não gera candidatura automática no vestibular.

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