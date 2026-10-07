Companhia de Urbanização de Goiânia oferece salários de até R$ 15 mil

Correio Braziliense

Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) abriu o processo seletivo simplificado nº 001/2026 para contratação temporária de profissionais para o cargo de analista de governança. São 10 vagas imediatas e 20 para cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 8 mil a R$ 15 mil.

As oportunidades estão distribuídas entre os grupos de analista de projetos e obras, governança de projetos e analista de licitações e conformidade processual. As vagas são destinadas aos níveis júnior, pleno e sênior, com jornada de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site https://pss-comurg-2026.netlify.app/ até as 23h59 de 20 de outubro. A taxa é de R$ 100. Candidatos que atendam aos requisitos previstos na legislação municipal podem solicitar a isenção.

A seleção terá duas etapas: habilitação documental e análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista técnica estruturada, de caráter classificatório. A contratação é temporária e está vinculada à execução de um projeto estratégico de natureza transitória.

Anote

Inscrições: até 20 de outubro

até 20 de outubro Taxa: R$ 100

R$ 100 Jornada: 40 horas semanais

40 horas semanais Salários: de R$ 8 mil a R$ 15 mil

de R$ 8 mil a R$ 15 mil Inscrições pelo site: https://pss-comurg-2026.netlify.app/

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá