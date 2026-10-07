Expo Ciee oferece mais de 25 mil vagas e contratação imediata em São Paulo

Correio Braziliense

Participantes da edição de 2024 - (crédito: Divulgação)

Por Gabriela Santos*

A Expo Ciee 2026 oferece mais de 25 mil vagas e conexão direta com o mercado de trabalho. Com entrada gratuita, o evento ocorre de 15 a 17 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo palestras de grandes influenciadores, oficinas de currículo, acessibilidade e entretenimento. Entre quinta-feira e sábado, das 9h às 18h, o Pavilhão Amarelo sediará a iniciativa que marca uma nova fase do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). O grande diferencial desta edição é a oportunidade de contratação imediata, já que os visitantes passarão por triagens de perfil, receberão encaminhamentos e poderão realizar processos seletivos diretamente no local, com a possibilidade de sair do evento contratados.

As vagas disponibilizadas para todo o país estão divididas em dois pilares principais: estágio, com maior volume de ofertas nas áreas de administração, educação, direito e contabilidade; e aprendizagem. Para participar basta realizar a inscrição gratuita pelo site.

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Na Arena do Trampo, os participantes terão suporte prático com oficinas de construção de currículos, mentorias individuais e simulações de entrevistas. Nos palcos principais, haverá palestras com emissão de certificados válidos como horas complementares, ministradas por nomes de destaque como Léo Santana, Felca, Bibi Tatto, Camila Pudim, Nathalia Arcuri, Fernanda Concon e Marcela Montellato. Para entretenimento, o público contará com a Arena Gamer, equipada com área de Free Play e presença de convidados, a Arena Esportes, com ativações como cesta de basquete e futmesa, além de dinâmicas de gamificação com sorteios de brindes.

Com o selo de evento neutro, a edição foi planejada com foco em acessibilidade e sustentabilidade, disponibilizando sala de acolhimento sensorial, cadeiras de rodas motorizadas, cordões de identificação, monitoria para tradução em Libras e visitas guiadas. Para facilitar o acesso ao Pavilhão, a organização disponibilizará transporte gratuito de ida e volta saindo de quatro pontos de São Paulo: Metrô Jabaquara (Comitê Paralímpico Brasileiro), Terminal Carrão, Terminal Barra Funda e Terminal Portuguesa Tietê. O uso desse serviço exige agendamento prévio pelo link no aplicativo oficial do evento ou pelo site.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*