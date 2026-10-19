Funcionários do Banco do Brasil ganham 20 dias de licença-paternidade

Correio Braziliense

"A ampliação da licença-paternidade reforça o compromisso da instituição com a promoção da parentalidade responsável e com o fortalecimento dos vínculos familiares", afirma o comunicado do BB - (crédito: Assessoria BB)

O Banco do Brasil (BB) ampliou de cinco para 20 dias consecutivos a licença-paternidade de seus funcionários. A medida foi acordada com as entidades sindicais no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026-2028. Segundo a instituição, os funcionários também podem pedir a prorrogação de 15 dias prevista no Programa Empresa Cidadã, da Lei 11.770/2008, o que totalizaria 35 dias.

Lei federal prevê aumento gradual

A legislação federal também amplia o benefício, mas de forma gradual. A Lei 15.371/2026, sancionada em 31 de março, passa a valer em 1º de janeiro de 2027, com 10 dias naquele ano e 15 dias em 2028. Os 20 dias só entram em 2029, e apenas se a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias for cumprida.

Política de apoio às famílias

Para o banco, a ampliação faz parte da política de apoio às famílias. Ela soma-se à licença-maternidade de 120 dias, prorrogável por mais 60, e à licença-adoção pelo mesmo período. A instituição também cita auxílio-creche ou auxílio-babá e apoio à aquisição de itens para a chegada da criança.

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"A ampliação da licença-paternidade reforça o compromisso da instituição com a promoção da parentalidade responsável e com o fortalecimento dos vínculos familiares", afirma o comunicado do BB.