Empresa da área de atendimento ao cliente abre mais de 500 vagas

Correio Braziliense

A vaga inclui benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche e participação nos lucros, a companhia ainda investe em um ambiente dinâmico, com treinamentos contínuos e oportunidades de crescimento por meio de um plano de carreira. - (crédito: Reprodução)

Brasilcenter, empresa que atua na área de atendimento ao cliente, anuncia mais de 500 vagas em todo o Brasil. Com opções de trabalho presencial e remoto as vagas são distribuídas entre consultores de vendas, que irão atuar focados em oferecer para residências e pequenas e médias empresas (PME) um extenso portfólio de produtos e serviços de telecomunicações e profissionais de call center. As inscrições podem ser feitas pelo site da companhia, após o cadastro é necessário selecionar a vaga desejada e como pré-requisitos é preciso ser maior de 18 e ter o ensino médio completo.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche e participação nos lucros. A companhia ainda investe em um ambiente dinâmico, com treinamentos contínuos e oportunidades de crescimento por meio de um plano de carreira.

Para consultores de vendas, são mais de 300 vagas abertas. Para profissionais que atuarão diretamente na oferta de serviços para residências, estão disponíveis 293 posições nas seguintes cidades, 101 em São Paulo (SP); 12 em Ribeirão Preto (SP), 11 em São José dos Campos (SP), 5 em Campinas (SP), 5 em São José do Rio Preto (SP), 4 em Praia Grande (SP), 4 em Franca (SP), 4 em Sorocaba (SP), 3 em Marília (SP), 2 em Botucatu (SP) e 1 em Pindamonhangaba (SP); 17 em Belo Horizonte (MG), 4 em Uberlândia (MG), 4 em Montes Claros (MG) e 1 em Contagem (MG); 3 em Resende (RJ), 2 no Rio de Janeiro (RJ), 2 em Duque de Caxias (RJ), 2 em Teresópolis (RJ), 1 em Macaé (RJ) e 1 em Nova Iguaçu (RJ); 8 em Porto Alegre (RS), 3 em Caxias do Sul (RS) e 1 em Santa Maria (RS); 7 em Florianópolis (SC) e 1 em Joinville (SC); 15 em Curitiba (PR) e 8 em Londrina (PR); 4 em Goiânia (GO) e 1 em Anápolis (GO); 1 em Campo Grande (MS); 9 em Salvador (BA) e 2 em Feira de Santana (BA); 11 em Recife (PE) e 2 em Petrolina (PE); 4 em Fortaleza (CE); 4 em Aracaju (SE); 1 em Maceió (AL); 3 em Imperatriz (MA) e 2 em São Luís (MA); 2 em João Pessoa (PB); 5 em Natal (RN); 6 em Manaus (AM); e 3 em Castanhal (PA) e 1 em Belém (PA). No segmento de vendas para Pequenas e Médias Empresas, há mais 30 vagas, sendo 21 em São Paulo (SP), 2 em Ribeirão Preto (SP), 1 em São José dos Campos (SP), 1 em Santos (SP) e 1 em Campinas (SP); 1 em Contagem (MG); 1 em Florianópolis (SC); 1 em Londrina (PR); 1 em Vila Velha (ES); e 1 no Rio de Janeiro (RJ)

Na área de call center, 185 vagas estão abertas, com destaque para 30 oportunidades destinadas ao novo turno de atendimento durante a madrugada, das 22h às 6h20, em Goiânia (GO). As demais estão distribuídas entre Vila Velha (ES), com 80 posições; Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ), com 30 cada; e Ribeirão Preto (SP), com 15. No segmento de vendas para Pequenas e Médias Empresas, há mais 30 vagas, sendo 21 em São Paulo (SP), 2 em Ribeirão Preto (SP), 1 em São José dos Campos (SP), 1 em Santos (SP) e 1 em Campinas (SP); 1 em Contagem (MG); 1 em Florianópolis (SC); 1 em Londrina (PR); 1 em Vila Velha (ES); e 1 no Rio de Janeiro (RJ).