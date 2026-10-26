Feira de carreiras internacionais em Brasília tem workshops e networking

Correio Braziliense

A iniciativa é voltada a estudantes a partir de 14 anos, incluindo universitários, com inglês intermediário, e tem 50 vagas, segundo a faculdade - (crédito: Reprodução)

A Hayek Global College, faculdade internacional com sede em Brasília, promove na quinta-feira (29) a Internship Fair, feira voltada ao desenvolvimento de carreira, ao networking e à preparação para o mercado de trabalho global. O evento será das 14h às 17h30, na sede da instituição, na Asa Norte, com a participação, presencial e on-line, de profissionais do Brasil e do exterior.

A iniciativa é voltada a estudantes a partir de 14 anos, incluindo universitários, com inglês intermediário, e tem 50 vagas, segundo a faculdade. O ingresso custa R$ 20, e as inscrições são feitas pela plataforma Sympla. Todos os participantes recebem certificado. "A programação busca aproximar os estudantes de diferentes áreas de atuação e apresentar competências importantes para quem deseja construir uma trajetória profissional com perspectivas internacionais", explica Edson Agatti, diretor executivo da Hayek Global College.

Como será a programação

A primeira etapa, das 14h às 15h30, é dedicada à exploração de carreiras. Divididos em cinco grupos, os participantes passam por estações temáticas e conversam com profissionais de diferentes áreas. Entre os convidados estão Luz Maria Cruz, diretora de Inovação da ConTalento Laboral, do México; Cleo Jardim, especialista em game design da X-Team, no Brasil; Gustavo Wigman, CEO e fundador do Instituto Vertere, também do Brasil; e Petra Spaková, especialista em marketing, da Eslováquia.

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Das 15h30 às 16h, há um momento de networking com os convidados e com representantes de empresas, voltado à troca de experiências e ao contato com possíveis oportunidades de estágio. Segundo a descrição do evento, os participantes devem levar o currículo para se candidatar a vagas abertas.

Das 16h às 17h15, ocorrem três workshops simultâneos, e cada participante escolhe um. Jadyn Snyder, da Fort Hays State University, conduz o de entrevistas de emprego, networking e iniciativa profissional. O Dr. Joshua Greer, da Cumberland University, trata de marca pessoal e gestão esportiva. O Dr. Luke Bernfeld, da SUNY Alfred State College of Technology, apresenta conhecimentos de animação, som e jogos digitais. Os três professores são dos Estados Unidos. As atividades são práticas (hands-on), e os participantes devem levar o computador.

Festa de Halloween

Como atividade complementar, a faculdade promove uma festa de Halloween, das 19h às 22h, com comidas temáticas e concurso de fantasias, com premiação para a melhor caracterização. Quem se inscrever na feira recebe ingresso para a festa.

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