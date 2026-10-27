Iges-Df abre três processo seletivos para cadastro reserva com salários de até R$13.000

Correio Braziliense

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) - (crédito: Reprodução)

*Por Arthur Dias

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu três processos seletivos para cadastro reserva. A oportunidade é para os cargos de médico mastologista, acalista II – Custo e orçamento e técnico de manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares. Os salários e carga horária mínima variam a depender do cargo, e as inscrições podem ser realizadas até 4 de novembro pelo site do Iges-Df.

Para concorrer às vagas é necessário cumprir os pré-requisitos da área de atuação. A seleção para médico mastologista oferece remuneração bruta de R$ 13.359,56 com carga horária mínima de 24 horas semanais, como requisitos obrigatórios para vaga é necessário ter graduação em medicina reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), residência ou título de especialista em Mastologia e experiência mínima de seis meses na especialidade, além de apresentar experiência mínima de seis meses em atendimentos ambulatorial, hospitalar e cirúrgico relacionados às doenças mamárias.

O cargo de analista II – custo e orçamento, conta com um salário bruto de R$ 5.119,06 e jornada mínima de 40 horas semanais, os pré-requisitos englobam ensino superior completo e pós-graduação, concluída ou em andamento, em áreas como orçamento público, contabilidade de custos, gestão em saúde, planejamento estratégico ou auditoria. Também são exigidos cursos de Pacote Office e de áreas relacionadas a custos, orçamento, controladoria, análise de despesas ou gestão orçamentária, além de experiência mínima de seis meses na área financeira, contábil ou de despesas, com foco em orçamento e custos.

A seleção para técnico de manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares tem remuneração bruta de R$ 3.085,28, com carga horária mínima de 40 horas semanais. Para concorrer, é necessário ter formação técnica em eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, mecatrônica, equipamentos biomédicos ou manutenção de equipamentos médico-hospitalares, além de registro no conselho profissional competente. O edital exige ainda experiência mínima de seis meses na manutenção de equipamentos e instrumentos utilizados em serviços de saúde.

Os cargos oferecem ainda benefícios como auxílio-transporte, auxílio-saúde, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral, folga no mês de aniversário, folga para acompanhamento de filho em reunião escolar, auxílio maternidade e paternidade estendidos e auxílio funeral.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá