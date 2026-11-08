Paulo Paim deixa o Congresso após 40 anos de atuação em defesa dos trabalhadores

JP João Pedro de Lara Resende

Paulo Paim: quatro mandatos como deputado federal e três como senador, além da trajetória no Rio Grande do Sul como metalúrgico - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em 1986, a greve dos rodoviários havia paralisado a região metropolitana de Porto Alegre, e o sindicalista Paulo Paim estava à mesa com os empresários quando olhou o relógio. Às 22h, embaixo do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, começava a festa de 15 anos de Edneia, a filha mais velha. Ela tinha pedido uma coisa: dançar com o pai.

Paim pediu a um companheiro que fosse a Canoas avisar que ele não iria. Do outro lado da mesa, um dos empresários — “um grandão”, segundo o senador — interrompeu a reunião. “Tu já tá atrasado; nós vamos suspender isso aqui e só vamos retomar quando voltar”, lembra Paim. “Vá lá, dança com a tua filha, abraça ela e diz que a gente também mandou um abraço.”

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Ele foi. Dançou, cantou parabéns e, cerca de uma hora depois, voltou à mesa. O acordo saiu. “Acho que até ajudou aquele clima”, diz. Não se lembra do nome do empresário. Da noite, garante que nunca mais se esqueceu.

Paim, com a bancada do PT na Câmara: eleito em 1986, ele chegou a Brasília para a Constituinte (foto: Arquivo Pessoal)

Paim contou a história numa terça-feira (27/10), no gabinete do 22º andar do Anexo I do Senado, entre um gole e outro de chimarrão. Antes da primeira pergunta, avisa que o mate é bom, mas que, se bobear, a erva escapa com a água e trava a garganta.

Faltavam pouco mais de três meses para ele deixar o Congresso, após quatro mandatos como deputado federal e três como senador, quase todos dedicados à mesma pauta. Na Câmara, os colegas inventaram para ele o apelido de “deputado de uma tecla só”, a do salário mínimo. “Eu sou de uma tecla só, não há problema nenhum”, responde. Ele não disputou a eleição deste ano. As duas vagas gaúchas em jogo ficaram com os deputados federais Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo).

Nelson Mandela e Paim, em 1990 (foto: Arquivo Pessoal)

A tecla soou mais alto em outubro. No dia 14, Paim tirou um lenço do bolso no meio do discurso, antes de o Senado aprovar, por 75 votos a 1, o fim da escala 6x1. A emenda garante duas folgas por semana e reduz a jornada máxima, sem corte de salário, para 42 horas em dezembro deste ano e para 40 horas em dezembro de 2027. Na votação, o relator da proposta, Omar Aziz (PSD-AM), homenageou o colega: disse ter convivido com Paim por oito anos, chamou-o de “a pessoa que mais lutou para que a gente chegasse a esse momento” e pediu ao plenário uma salva de palmas. Dois dias depois, na sessão do Congresso que promulgou a emenda, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), chamou Paim para a Mesa. Disse que “o coração” não lhe permitiria deixar de convidá-lo.

Na tribuna, no dia 14, conta Paim, passou-lhe pela cabeça a vida inteira. Lembrou-se de que, quando levantava às 6h, fazia uma hora extra de manhã e mais duas à noite, até às 20h. “Eu fazia três horas extras pra poder sobreviver”, diz. A jornada legal ainda era de 48 horas semanais. E lembrou-se do pai.

Um príncipe em Caxias

Época da Constituinte (foto: Arquivo Pessoal)

Inácio Paim, domador de cavalos, era da região de Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. Itália Ventura tinha a pele mais clara, e a família dela não queria vê-la casada com um homem negro. Os dois fugiram a cavalo. Pela história que o filho ouviu em casa, fazendeiros mandaram capangas atrás do casal. Já em Caxias do Sul, os capangas perguntaram aos colonos italianos por um negro e por uma mulher mais clara. A resposta, segundo Paim, foi: “Aqui não tem negrote nenhum, aqui só tem branco”. O pai se escondeu numa igreja.

Na cidade, Inácio dobrava o expediente: trabalhava de dia e, à noite, fazia ronda como vigia. “Dupla jornada, e todas elas eram de, no mínimo, 10 horas”, diz o filho. Era a conta para sustentar 10 filhos. Paulo Renato, que nasceu em 15 de março de 1950, é um deles. Aos 12 anos, acompanhava o pai nas rondas pela Marcopolo, ao lado de Tupi, “um cachorro preto, de um metro de altura”. Quando o pai cochilava, porque precisava trabalhar de manhã, era o menino quem caminhava com o cachorro pela empresa.

Paulo Paim assinando a Constituinte (foto: Arquivo Pessoal)

Itália não sabia ler. “Ela foi aprendendo na vida, pelo convívio”, diz o filho. Viu-o deputado. Inácio, não: morreu com cerca de 60 anos, num acidente de carro. Quando Paim se mudou para Canoas, levou a mãe. Ela se recusou a morar com qualquer um dos filhos, e ele alugou a ela uma casa perto da dele.

Aos 9 anos, Paim foi eleito presidente do grêmio da escola e ouviu dos colegas: “Esse negão aí quer ser líder da sala de aula?”. Contou em casa. A mãe explicou que os antepassados da família tinham sido sequestrados na África para serem escravizados e, como ele lembra, que “a tua origem é de uma família que era rei naquela comunidade”. O menino voltou para a escola com a frase pronta. “Se eu estivesse lá, eu seria um príncipe.” As provocações pararam, diz, quando os colegas perceberam que ele não se ofendia. “Eu sou negro mesmo.”

Anos depois, num ginásio noturno, um professor levou mapas para a aula. Queria mostrar de onde vinham negros, brancos, alemães e italianos e provar, nas palavras de Paim, “que os negros não tinham a mesma capacidade que os outros de ser alguém na vida”. O aluno contestou: a diferença, disse, estava na renda, na escola de bairro, no salário mínimo dos pais. Foi mandado para fora da sala. “Não vou sair porque o senhor não está com a razão e está ensinando praticamente a classe a ser preconceituosa com o povo negro”, lembra-se de ter dito. O professor chamou a diretora. Ela ouviu os dois lados e decidiu que o aluno permaneceria na sala. Em 2022, contou ao site Alma Preta que o mesmo homem previu que ele não passaria de servente.

O tempo dos outros

Plenário da Constituinte, que reduziu a jornada semanal (foto: Arquivo pessoal)

Do ginásio noturno, Paim seguiu para a fundição, o sindicato e, em 1986, a Câmara dos Deputados. O tempo que a emenda devolve aos outros foi o que mais lhe faltou. Paim diz que quase não conviveu com os filhos. Quando um deles nasceu, estava no meio de uma greve. Mandou ao hospital, com uma sacola de roupas, Gilmar Pedruzi, já falecido, o companheiro de sindicato que descreve como “meu braço direito e esquerdo”. Prometeu ir de madrugada, quando a greve acabasse.

Hoje tem cinco filhos, sete netos e uma bisneta que mora nos Estados Unidos e que ele ainda não conhece. A explicação é uma regra que se impôs durante o mandato. “Eu fui eleito pra trabalhar. Trabalhar onde? No Congresso. Viajar onde? Dentro do meu país.” Foi a uma ou duas missões no exterior, achou que pareciam um passeio e decidiu não ir mais.

Católico como os pais, diz ter aprendido em casa a respeitar todas as religiões, “porque Deus é só um”. A filha mais velha e o marido, criados no mesmo bairro e sem ligação com igrejas evangélicas, viraram pastores. Quando Paim está no Rio Grande do Sul, o almoço de domingo é com os filhos, que vão até a casa dele.

Com o filho, Jean, na Câmara dos Deputados (foto: Arquivo Pessoal)

O que vem depois de fevereiro está em Canoas, perto do sindicato onde começou. Lá funciona o Centro de Integração Paulo Paim, num prédio de três andares e terraço. O centro atende imigrantes de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua, famílias pobres e mães solo, com cursos ministrados por voluntários, como um curso de eletricidade para mulheres. “Se eu tivesse que ir para outro país por motivos de guerra ou conflito, eu gostaria que me tratassem como eu trato eles”, diz.

Paim afirma que recusou propostas para alugar o prédio e que vai manter o centro com a própria aposentadoria, “uma aposentadoria decente, que o nosso povo não tem”. “Eu estou com 76 anos. Tudo bem, eu tenho aí mais uns 10, 15, que seja 20 anos de vida”, calcula. “Só trabalho voluntário. Eu decidi isso.” No primeiro dia sem mandato, 2 de fevereiro, quer estar no centro. “Acho que tem uma simbologia aí, eu estar lá junto com os refugiados, com os imigrantes.”

Perto do fim da conversa, que passou de uma hora e meia, Paim foi convidado a deixar um recado. Falou de escuta: “Eu aprendi que um bom político é aquele que fala menos e ouve mais”. E falou de política. Rejeita a ideia de que ela seja coisa “de malandro, de bandido, de ladrão” e diz que quem repete isso não quer que os bons participem. “Os bons têm que fazer política, têm que se preparar. Pode ser médico, pode ser advogado, pode ser arquiteto, mas por que não ser vereador? Por que não ser prefeito?” Para chegar lá, recomenda teimosia, “no bom sentido”.

Quatro décadas depois de desembarcar em Brasília, resume o último turno em uma frase: “Hoje, eu volto pra casa feliz da vida, porque eu fiz o que eu queria fazer”

Da fundição à tribuna

Paim dirigiu o Sindicto dos Metalúrgicos de Canoas (RS) por sugestão de Dilma Rousseff (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Acarreira que Paulo Paim encerra em fevereiro começou longe de Brasília, e o caminho até a fábrica passou pela ditadura. Ele conta que foi tirado de dois ginásios noturnos em Caxias do Sul (RS) por mobilizar “a moçada” contra o regime. “Eu já defendi as 40 horas”, diz. Um primo o levou para trabalhar em Porto Alegre, onde passou no teste do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). “Aí mudou a minha vida.”

Na fundição onde trabalhou, fazia os moldes de madeira, prensava a terra ao redor e via o ferro derretido escorrer do forno. “Mas aquilo ia me corroendo o pulmão aos poucos”, lembra. Equipamento de proteção, não havia. “Nada, não tinha nada.” Os médicos, conta, chegaram a perguntar se ele tinha fumado a vida inteira. Nunca fumou.

Paim diz que o convite para disputar a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, em 1981, partiu da então dirigente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) Dilma Rousseff, que décadas depois seria presidente da República, e do então marido dela, o advogado trabalhista Carlos Araújo. Venceu. Dois anos depois, durante uma greve geral, propôs a cerca de 3 mil trabalhadores reunidos no sindicato uma caminhada até Porto Alegre, contra a ditadura. Todas as mãos se levantaram.

Na ponte sobre o Rio Gravataí, alguém avisou que a polícia ia “meter bala”. Ninguém ia meter bala coisa nenhuma, respondeu o sindicalista, antes de dar a ordem: “Não pise na grama, não toque em nada, não quebre um vidro. Nós vamos pacificamente, mas vamos a Porto Alegre”. Pelo caminho, a coluna engrossou, e estudantes abriram passagem “para os operários passarem”. Diante do Palácio Piratini, cortaram os fios do som. Paim discursou assim mesmo: cada fileira repetia a frase para a de trás. O recado era um só: “Não à provocação, não à invasão”. Ninguém invadiu.

Uma tecla só

Eleito constituinte em 1986, Paim desembarcou em Brasília e passou a morar com Lula e Olívio Dutra, também deputados constituintes. Na Constituinte, brigou pelas 40 horas semanais. O acordo possível, costurado com nomes como Ulysses Guimarães e Mário Covas, reduziu o limite de 48 para 44 horas.

Em 1990, integrou a missão da Câmara que foi à África do Sul do apartheid, com Benedita da Silva e outros parlamentares. Na chegada, conta, ouviram que seriam presos. Foram recebidos por Winnie Mandela, que entregou à comitiva a Carta da Liberdade do povo sul-africano. Paim diz ter voltado com a ideia de escrever uma carta brasileira. Ela viraria o Estatuto da Igualdade Racial, sancionado em 2010. Neste mês, o país celebra, pela terceira vez, o feriado nacional do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro. Foi Paim o relator, na Comissão de Educação do Senado, do projeto que instituiu a data.

Em 1991, avisou a bancada do PT que faria greve de fome no plenário até que o governo de Fernando Collor reajustasse o salário mínimo. “Eu comuniquei a bancada. Não perguntei”, diz. Ficou três dias e duas noites só com água. Saiu com um abono emergencial.

Paim guarda uma Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) antiga, presente de um homem já falecido. Os filhos dele levaram o exemplar a Paim, a pedido do pai, no leito de morte. Dentro, há uma dedicatória: Paim “é o cara que defende a CLT”

No governo de Fernando Henrique Cardoso, a Câmara discutiu um projeto para que o negociado entre patrões e empregados valesse mais do que a CLT. Paim subiu à tribuna com a Constituição e a CLT nas mãos e acusou os colegas de rasgá-las. Um deputado reagiu, conta, com ofensas racistas. “Me respeita”, pediu Paim, e atirou um dos livros na direção dele. Errou. O livro acertou o peito de outro homem, a quem pediu desculpas. “Eu tinha atirado mesmo”, admitiu.

Falou-se em levá-lo à Comissão de Ética. Um jurista que “não era de esquerda”, nas palavras de Paim, ofereceu-se para defendê-lo, e o caso não avançou. Derrotado por um voto na Câmara, Paim prometeu aos adversários que iria ao Senado e derrubaria o projeto lá. Elegeu-se senador em 2002.

Com o PT no Planalto, a tecla permaneceu a mesma. Em 2015, em meio à disputa sobre o fator previdenciário, ameaçou deixar o partido, e o tucano Aécio Neves mandou avisar que “as portas do PSDB” estavam abertas. Ficou.

Vinte e quatro minutos

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 148/2015, a última de Paim para reduzir a jornada, passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas não chegou ao plenário. Ele conta que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), preferiu esperar o texto da Câmara e que o acordo, costurado com o governo, foi votar a PEC 221/2019, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). A dele, diz, serviu de pressão para que a causa avançasse.

Ao dono de uma padaria, preocupado com o custo, Paim responde lembrando a Constituinte: em 1988, ouviu que as 44 horas iam derrubar a produtividade e o emprego. Em dezembro, a jornada máxima será reduzida em duas horas por semana, o equivalente a 24 minutos por dia, considerando uma semana de cinco dias. “Não é nada”, diz. Os outros 24 minutos só chegam um ano depois.

Em 14 de outubro, o Senado aprovou o texto por 75 votos a 1. Dois dias depois, o Congresso promulgou a Emenda Constitucional 141, que acaba com a escala 6x1 e leva a jornada às 40 horas que Paim defendia desde a Constituinte. No dia da votação, no meio do discurso, ele tirou um lenço do bolso.

Trajetória

Nasce em Caxias do Sul (RS), em 15 de março 1950;

Em 1986, é eleito deputado federal constituinte; seria reeleito em 1990, 1994 e 1998 2002;

É eleito senador; seria reeleito em 2010 e 2018 2003;

Estatuto do Idoso é sancionado 2010;

Estatuto da Igualdade Racial é sancionado 2015;

Lei Brasileira de Inclusão é sancionada; apresenta a PEC 148, de redução da jornada 2023;

Lei que torna feriado nacional o Dia de Zumbi e da Consciência Negra é sancionada; Paim foi o relator no Senado 2026;

Congresso promulga a Emenda Constitucional 141, que acaba com a escala 6x1.

*Estagiário sob asupervisão de Ana Sá