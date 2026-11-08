Farmacêutica brasileira cria plataforma de IA que identifica erros em prescrições médicas

Correio Braziliense

Ana Helena Ulbrich: "Foi uma grande honra, entendo esse reconhecimento como algo coletivo" - (crédito: Arquivo Pessoal)

Uma farmacêutica que precisava analisar cerca de 200 prescrições médicas por dia encontrou na inteligência artificial uma maneira de tornar o trabalho mais seguro. A partir de uma dificuldade vivenciada na rotina hospitalar, Ana Helena Ulbrich, moradora do Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, desenvolveu, ao lado do irmão, o cientista de dados Henrique Dias, a NoHarm, uma plataforma que utiliza inteligência artificial para auxiliar na identificação de possíveis erros em prescrições de medicamentos. A iniciativa, que busca ampliar a segurança dos pacientes, também é disponibilizada gratuitamente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A ideia surgiu a partir da experiência de Ana Helena, que trabalhou durante aproximadamente 10 anos como farmacêutica hospitalar no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Nesse período, atuou em diferentes setores, como farmácia clínica, gestão de altas e controle de infecção. A rotina envolvia analisar um grande volume de prescrições, algumas com mais de 20 medicamentos, em poucos minutos. “Eu terminava o dia com a sensação de que algum erro podia ter passado”, relata.

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A preocupação com a possibilidade de falhas motivou a busca por uma solução. Em 2017, durante um almoço de domingo em família, em Porto Alegre, Ana Helena conversou com o irmão sobre as dificuldades enfrentadas no trabalho. Henrique, que cursava doutorado em computação com especialização em inteligência artificial, percebeu que a tecnologia poderia ajudar a enfrentar o problema.

A combinação dos conhecimentos dos dois deu origem à NoHarm. Enquanto Ana Helena contribuiu com a experiência clínica e a identificação das necessidades dos profissionais de saúde, Henrique ficou responsável pelo desenvolvimento tecnológico. Para ela, a parceria foi fundamental para transformar a ideia em realidade. “Eu trazia o problema e o conhecimento clínico; ele trazia a inteligência artificial. Um sozinho não teria feito a NoHarm”, afirma.

Ferramenta

A parceria entre a Umane e NoHarm.ai. Iniciativas de aplicação de inteligência artificial voltada para a saúde pública e segurança do paciente no Brasil (foto: Arquivo Pessoal)

A NoHarm é uma plataforma que se conecta aos sistemas hospitalares e recebe as prescrições dos pacientes em tempo real. A tecnologia analisa as informações dos medicamentos prescritos em conjunto com dados clínicos, como exames, para identificar possíveis riscos. Entre os problemas que podem ser sinalizados estão dosagens inadequadas, intervalos incorretos entre administrações e interações perigosas entre medicamentos.

A ferramenta também organiza as prescrições de acordo com o nível de risco, permitindo que os farmacêuticos priorizem os casos que exigem maior atenção. A partir dos alertas apresentados, o profissional avalia a situação e decide se é necessário realizar alguma intervenção.

A inteligência artificial, portanto, não substitui a avaliação humana. Seu papel é auxiliar o farmacêutico na identificação de situações que poderiam passar despercebidas diante do grande volume de trabalho. “IA é um apoio, não um substituto”, explica Ana Helena.

A proposta é utilizar a capacidade da tecnologia de analisar grandes quantidades de informações para reduzir o trabalho repetitivo e permitir que os profissionais dediquem mais tempo ao julgamento clínico. Segundo a farmacêutica, em um hospital público de Minas Gerais, a proporção de prescrições avaliadas passou de menos de 1% para quase metade após a implementação da plataforma. No mesmo período, a taxa de erros também apresentou uma queda expressiva.

Os problemas identificados nas prescrições podem ter consequências graves para os pacientes. Uma dosagem inadequada, por exemplo, pode provocar intoxicações, enquanto determinadas combinações de medicamentos podem causar reações perigosas. Também existem situações em que a quantidade prescrita precisa ser ajustada de acordo com as condições clínicas do paciente.

Além dos riscos à saúde, os erros podem prolongar internações e gerar desperdícios de recursos para o sistema de saúde.

Para o SUS

Ana Helena Ulbrich recebendo Prêmio de Mérito farmacêutico da presidente do CRFRS, Giovana Rnaquetat Fernandes (foto: Arquivo Pessoal)

Desde o início, os irmãos tinham como objetivo disponibilizar a ferramenta gratuitamente para hospitais públicos. A decisão está relacionada à própria trajetória familiar e profissional. Ana Helena conta que os dois vieram de uma família simples, com pais servidores públicos, e estudaram em instituições públicas.

A experiência de trabalho no SUS também influenciou a escolha. Para a farmacêutica, seria importante que hospitais com menos recursos financeiros tivessem acesso à mesma tecnologia disponível em instituições privadas.

A NoHarm funciona como um instituto sem fins lucrativos. Segundo Ana Helena, os irmãos chegaram a receber propostas de investimento privado, mas optaram por manter um modelo de financiamento baseado em investimento social, editais e premiações. Os hospitais privados que contratam o serviço também contribuem para sustentar o atendimento gratuito às instituições públicas.

O modelo, entretanto, apresenta desafios. Entre eles, estão a integração da plataforma aos diferentes sistemas utilizados pelos hospitais, a conquista da confiança das equipes e a manutenção financeira do projeto para atender um número cada vez maior de instituições públicas.

Internacional

Equipe NoHarm.ai: conexão com os hospitais para receber as prescrições dos pacientes (foto: Acervo pessoal)

Ana Helena foi escolhida pela revista americana Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo na área de inteligência artificial, na categoria “Inovadores”. O ranking reúne personalidades que contribuem para o desenvolvimento e a transformação do setor tecnológico, entre elas empresários e executivos de grandes empresas.

A farmacêutica recebeu a notícia com surpresa. “Foi uma grande honra, entendo esse reconhecimento como algo coletivo, da nossa equipe, dos hospitais que confiaram na gente desde o começo e da farmácia brasileira”, afirma.

Para Ana Helena, a indicação demonstra que uma iniciativa desenvolvida no Brasil, com foco na saúde pública, pode ganhar espaço no debate internacional sobre inteligência artificial.

Novos caminhos

Ana Helena Ulbrich e Henrique Dias, os irmãos fundadores da NoHarm.ai (foto: Arquivo Pessoal)

Depois de desenvolver uma solução voltada ao ambiente hospitalar, os irmãos pretendem ampliar a atuação da NoHarm para outras áreas da saúde. Um dos objetivos é levar a tecnologia à atenção primária, especialmente a municípios das regiões Norte e Nordeste, onde o acesso a recursos especializados pode ser mais limitado.

Outro projeto recente é a NoHarm Doadores, que utiliza tecnologia para identificar com mais rapidez situações de óbito que possam viabilizar a doação de órgãos e tecidos. A iniciativa busca contribuir para a redução das filas de transplantes.

Para Ana Helena, a chegada da inteligência artificial à saúde deve ser acompanhada de responsabilidade e evidências científicas. Embora reconheça que alguns profissionais ainda tenham receio de utilizar essas ferramentas, ela acredita que a tecnologia pode fortalecer o trabalho humano, desde que a decisão continue sob responsabilidade dos profissionais. “O foco tem que ser a segurança do paciente, não a tecnologia pela tecnologia”, destaca.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá