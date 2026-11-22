JP João Pedro de Lara Resende

João Teodoro da Silva, presidente do Cofeci, começou na corretagem em 1972 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Em 1972, João Teodoro da Silva trabalhava na área de informática quando o irmão, que vendia apartamentos em Curitiba, o incentivou a ajudar nos plantões de vendas. Passou a ir aos fins de semana. “Resolvi experimentar. E não é que eu gostei?”, conta.

Mais de cinco décadas depois, Teodoro preside o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci). Em entrevista ao Correio, resumiu a mudança que acompanhou: “No passado, o corretor era simplesmente um aproximador de partes. Não tinha conhecimento técnico; tinha conhecimento em comunicação.” Hoje, diz, “ele é um assessor de negócios”

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Essa transformação aparece na Pesquisa Perfil dos Corretores de Imóveis, feita pela REI Intelligence para o Sistema Cofeci-Creci, que reúne o conselho federal e os conselhos regionais. Foram 1.566 entrevistas por telefone entre 10 de janeiro e 19 de fevereiro de 2024, com margem de erro de 2,48 pontos percentuais. Segundo o levantamento, 62% dos corretores têm curso superior, 14 pontos percentuais a mais do que em 2010. O Cofeci contabiliza cerca de 730 mil profissionais ativos no país. No Distrito Federal, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-DF) registra 15.586 corretores.

Alexandre Langer atua há 34 anos na profissão e criou sistemas com IA (foto: Arquivo Pessoal )

O corretor Alexandre Langer, 60 anos, viu essa virada de perto. Engenheiro mecânico e ex-paraquedista militar, ele trocou o Rio Grande do Sul por Brasília e entrou na corretagem há 34 anos. É dono da imobiliária Êxito Netimóveis. Quando começou, conta, a corretagem era vista como a profissão “do fracassado”. “Quando você não tinha o que fazer, você ia ser corretor de imóveis.”

Alinni Santos usa as redes sociais para mostrar imóveis e atrair clientes (foto: Minervino Júnior/CB)

A corretora Alinni Santos cres ceu trabalhando na madeireira da família, no Jardim Botânico, e chegou à profissão na pandemia, a convite do irmão. Ele abria uma imobiliária e se ofereceu para ajudá-la com o registro no Creci e ensiná-la a vender. “Naquele momento, eu não enxerguei aquilo como uma grande oportunidade”, conta. Há cinco anos, trabalha na Asa Norte, onde mora, pela imobiliária Kza. “Meu trabalho acontece na rua, nas conversas com os porteiros, nas visitas aos imóveis, no escritório e, principalmente, dentro da casa das pessoas.”

Diploma e exame

Karina Pagliari é corretora desde 2017 e trabalha em Águas Claras (foto: Arquivo Pessoal)

Para Teodoro, o diploma ajuda mesmo quando não é da área. Entre os graduados, os cursos mais citados na pesquisa são administração (27%) e direito (17%), e há engenheiros, arquitetos e “até médicos”, diz ele. Os formados em gestão de negócios imobiliários, graduação específica do setor, seriam entre 15 mil e 20 mil, em estimativa dele, porque o conselho não tem esse levantamento. Langer é um deles: após o curso técnico, fez a graduação em gestão imobiliária.

A corretora Karina Pagliari, 38 anos, chegou pela administração. Virou corretora em 2017 e trabalha em Águas Claras, principalmente com imóveis na planta. A formação, diz, ajuda a estabelecer condições de pagamento que caibam no orçamento. “Não adianta o cliente gostar do apartamento se, depois, não conseguir manter aquele compromisso financeiro”, escreveu, em resposta ao Correio.

Pela lei, basta o título de técnico em transações imobiliárias, segundo o Creci-DF. O curso dura, no mínimo, seis meses e pode ser feito a distância, de acordo com Teodoro. O Cofeci quer mudar a legislação para criar um caminho de nível superior, sem tornar o diploma obrigatório, e retomar o exame de proficiência. Teodoro lembra que a prova foi criada por resolução em 2006 e aplicada por quatro anos, período em que a aprovação na primeira tentativa subiu de 3,4% para 34%. Foi suspensa após escolas recorrerem à Justiça, pois a exigência não estava prevista em lei. “Nós mexemos com o sonho das pessoas”, justifica. “A responsabilidade social do corretor é muito grande.”

Langer quer ir além da prova de entrada: para ele, a certificação deveria ser renovada periodicamente. “A gente lida com os principais valores de uma família”, afirma. “Eu lido com o patrimônio construído ao longo de uma vida inteira.” Karina também apoia o exame e diz que o preconceito mencionado por Langer não acabou. “Infelizmente, ainda existe a ideia de que, se nada der certo em outra área, a pessoa pode, simplesmente, virar corretor de imóveis.”

Tecnologia e rotina

Em 1992, Langer instalou um computador 386 na imobiliária onde trabalhava, quando ainda nem era sócio. Até então, tudo se fazia em máquina de datilografia. A inteligência artificial (IA), segundo Teodoro, entrou na profissão “muito, muito profundamente”

É o caso de Langer. Com ferramentas de IA, ele criou sistemas que fazem avaliações prévias de imóveis, elaboram contratos e analisam o crédito dos candidatos à locação. Os vídeos da imobiliária em que ele aparece não são mais gravados: voz e imagem são geradas por IA. No atendimento, porém, ele não utiliza a tecnologia. Para Langer, a máquina “não tem tom de voz” nem “temperatura”

Na Kza, a aposta são as redes sociais. O Instagram entrou na rotina da imobiliária há, aproximadamente, um ano, quando os portais deixaram de trazer o volume habitual de contatos. Pela estimativa de Alinni, metade das captações e vendas tem origem nas redes, principalmente nessa plataforma. Ela dedica cerca de duas horas por dia ao conteúdo e usa IA para organizar ideias e roteiros, mas não para falar com o cliente. “Eu não quero que a inteligência artificial pense, sinta ou se comunique por mim.”

A pesquisa mostra o tamanho dessa vitrine: 80% dos corretores usam o Instagram, e 60%, o Facebook. As mulheres representam 32% da categoria, segundo o levantamento. No DF, são 4.746 dos 15.586 corretores, o que corresponde a 30,5%. Teodoro afirma que o percentual chegou a 34% antes da pandemia e recuou quando homens que perderam o emprego procuraram a corretagem, que, segundo ele, tem entrada fácil. Para ele, o avanço feminino tende a ser lento por causa da “dupla jornada, ou até tripla”, e de uma rotina sem hora marcada: “Meu cliente é que faz o meu tempo.”

Alinni, mãe de dois filhos, tenta impor limites. Evita visitas à noite e conversa antes com o cliente para entender o que ele procura, o que poupa tempo e traz mais segurança, “especialmente para nós, mulheres”. “Eu não acredito que ser uma boa corretora signifique estar disponível 24 horas por dia”, diz.

Representação

Entre os próprios corretores, a avaliação do sistema é dura: 69% se sentem pouco ou nada representados pelo Cofeci, e 61%, pelos Crecis. Teodoro diz que o resultado se repete em outras profissões e que o conselho representa a categoria “não oferecendo festa, como sindicato ou associação, mas oferecendo formação profissional”.

A relação com o ofício, porém, mudou: 96% dizem ter orgulho da profissão, ante 58% em 2010. “Antes de ser empresário, eu sou corretor de imóveis”, diz Langer. Ele atende avós, pais e netos e, muitas vezes, é chamado para reuniões de família em que se decide até a distribuição do patrimônio. “Isso é muito mais forte do que dinheiro”, afirma. “Isso é confiança, isso é respeito.”

Alinni conhece essa relação de confiança. Ela atendeu uma família que queria comprar um apartamento de cerca de R$ 2 milhões. Ao ver o planejamento financeiro do casal, sugeriu outro caminho: vender o imóvel em que eles moravam e comprar uma casa no Jardim Botânico por aproximadamente R$ 1 milhão, sem assumir uma dívida grande. A venda saiu em um dia. No fechamento, o casal comprador se emocionou. “Os dois se abraçaram e começaram a chorar. E eu chorei junto!”, lembra. “É uma alegria que não cabe numa comissão.”

Cinco anos depois de começar, ela faz o balanço. “Eu cheguei à corretagem acreditando que aquela era a única saída que eu tinha naquele momento da minha vida. E hoje, olhando para trás, percebo que era exatamente a saída de que eu precisava.”

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá