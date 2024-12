Senac e Secovi lançam curso técnico de transações imobiliárias

CB Correio Braziliense

Senac lança curso técnico para impulsionar mercado imobiliário - (crédito: Divulgação/Senac-DF)

O Senac-DF, em parceria com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis do DF (Secovi-DF), lança o curso técnico de transações imobiliárias (TTI). O evento de lançamento ocorrerá nesta quarta-feira (11/12) no Centro Administrativo Sistema Fecomércio, na 712 Norte.

Leia também: Presidente da Câmara Municipal de Valparaíso é afastado por suspeita de fraude e desvio de documentos

Com carga horária de 800 horas, o curso será oferecido na unidade Jessé Freire, no Setor Comercial Sul, e visa capacitar profissionais para obtenção do registro de corretor imobiliário e atuação em um mercado em crescimento no Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, a iniciativa atende à demanda por profissionais qualificados no setor. O curso visa ser uma peça-chave para elevar a qualidade dos serviços imobiliários no DF e abrir oportunidade para pessoas interessadas.

O presidente do Secovi-DF, Ovídio Maia, ressalta a importância da capacitação para o desenvolvimento econômico local, fortalecido por profissionais bem preparados.

O curso abordará temas como técnicas de negociação, legislação imobiliária e gestão de negócios. Mais informações podem ser obtidas no site do Senac-DF: www.df.senac.br.