Correio Braziliense

Isaac Aicon integra a Academia Brasileira de Cinema - (crédito: Arquivo pessoal )

*Por Isaac Aicon

Brasília tem profissionais criativos, instituições de ensino e demanda por produções audiovisuais. Ainda assim, transformar esse potencial em um mercado de trabalho contínuo é um desafio. Para quem estuda cinema e deseja construir uma carreira na área, a dificuldade aparece cedo: há espaço para desenvolver projetos, mas nem sempre oportunidades para ganhar experiência e permanecer no setor.



Nos últimos anos, o audiovisual da capital amadureceu. A qualidade técnica das produções evoluiu, as equipes se profissionalizaram e a demanda por conteúdo aumentou. O mercado também vai além do cinema, abrangendo publicidade, documentários, produções institucionais e conteúdos digitais.

Leia também: Consciência Negra também se aprende fora da sala de aula

O problema é que boa parte dessa atividade ainda funciona em torno de projetos isolados. Sem continuidade, torna-se difícil manter equipes, planejar investimentos e oferecer estabilidade aos profissionais. É uma questão que afeta as empresas e também quem está tentando entrar na área.



Muitos estudantes associam o trabalho audiovisual à direção, à filmagem ou à escrita de roteiros. Essas funções são importantes, mas não representam todas as possibilidades. Uma produção depende de profissionais de iluminação, maquinaria, logística, produção executiva, fotografia, som, montagem, pós-produção e gestão de projetos.

Leia também: Curso gratuito de fotografia com certificado está aberto a qualquer pessoa

Conhecer essa estrutura amplia a visão sobre o próprio futuro. Há oportunidades na publicidade, na produção de conteúdo para empresas e instituições e nas plataformas digitais. O setor precisa de pessoas com diferentes formações e habilidades, não apenas de quem deseja ocupar as funções mais visíveis de um set.



Para isso, a formação acadêmica precisa estar conectada ao mercado. Muitos estudantes desenvolvem boas ideias e uma formação criativa consistente, mas enfrentam dificuldades para acessar equipamentos profissionais, participar de produções reais e adquirir experiência técnica. Parte desse aprendizado depende do contato direto com equipes e situações que nem sempre podem ser reproduzidas em sala de aula.



A falta de previsibilidade no financiamento também pesa. Quando os editais não têm continuidade, equipes se desfazem, profissionais buscam oportunidades em outros setores e empresas não conseguem planejar suas atividades. Com isso, o mercado perde profissionais experientes e encontra dificuldades para formar novas equipes.



Apoiar produções universitárias, curtas-metragens e iniciativas de formação, com equipamentos e suporte técnico, ajuda a aproximar os estudantes dessa realidade. Mas é necessário um esforço maior para consolidar a atividade na cidade.



Brasília reúne características favoráveis a esse desenvolvimento: instituições de ensino, profissionais experientes, diversidade de locações e posição estratégica no país. Não precisamos reproduzir os modelos do Rio de Janeiro ou de São Paulo, mas ampliar nossa infraestrutura técnica e aproximar universidades, empresas e poder público.



O financiamento público continua fundamental, especialmente para o cinema independente. Ao mesmo tempo, o setor precisa atrair investimentos privados e desenvolver modelos de negócio que garantam receitas recorrentes. O audiovisual também é uma atividade econômica: gera empregos, movimenta fornecedores e alcança diferentes áreas da economia.



Para os estudantes, minha recomendação é buscar experiência desde cedo, conhecer diferentes funções e entender como um projeto sai da ideia e se torna economicamente viável. Criatividade é essencial, mas administrar recursos, negociar, trabalhar em equipe e acompanhar novas tecnologias também fazem parte da profissão.



O futuro do audiovisual de Brasília depende do espaço aberto para essa nova geração. Não adianta formar profissionais e deixar que procurem em outras cidades as condições para exercer o que aprenderam. A cidade precisa construir um mercado no qual seja possível começar, trabalhar e desenvolver uma carreira.

*Isaac Aicon é diretor executivo e fundador da Aicon Ações Cinematográficas. Formado em Administração pelo IDP, atua na gestão da empresa e em suas relações nacionais e internacionais. Integra a Academia Brasileira de Cinema.