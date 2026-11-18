Estão abertas as inscrições para o curso fotografia institucional, da Escola Virtual de Governo (EV.G), plataforma de cursos a distância que é um projeto da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Com 25 horas de carga horária, o curso é gratuito, emite certificado e, segundo a plataforma, está aberto a qualquer pessoa, embora seja voltado a servidores, comunicadores e profissionais que produzem ou orientam a produção de fotografias institucionais.
O conteúdo é dividido em quatro módulos: linguagem fotográfica e composição, recursos do aparelho, luz e fotografia digital. O objetivo, de acordo com a plataforma, é garantir imagens de qualidade que representem órgãos e eventos públicos com profissionalismo e identidade visual.
O conteudista, responsável pelo conteúdo do curso, é a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. O curso é em português, e o certificado é emitido após o cumprimento dos requisitos. A plataforma informa que a inscrição pode ser feita a qualquer momento, com início imediato, e que a oferta atual é a Turma NOV/2026. Os participantes dão ao curso nota média de 4,8 na plataforma.
Anote
- Curso: fotografia institucional, da Escola Virtual de Governo (EV.G);
- Carga horária: 25 horas;
- Custo: gratuito, com certificado após o cumprimento dos requisitos;
- Quem pode: qualquer pessoa, segundo a plataforma;
- Inscrição: escolavirtual.gov.br
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