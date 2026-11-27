Correio Braziliense

O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino determinou a suspensão da tramitação de 79,3 milhões de reais referentes a 14 emendas ao Orçamento da União indicadas pelo senador Flávio Bolsonaro. A decisão acolheu pedido apresentado pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP), após a constatação de que o parlamentar indicou os repasses diretamente dos Estados Unidos. O magistrado estabeleceu prazo de cinco dias para o Senado esclarecer a legalidade do exercício remoto das funções legislativas.

O episódio gerou debate imediato em Brasília sobre os limites entre o avanço tecnológico no Congresso Nacional e as exigências constitucionais do mandato. O despacho judicial questiona se um congressista em território estrangeiro, sem autorização formal para missão oficial ou licença específica, possui legitimidade para direcionar recursos públicos federais.

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O trâmite digital do Orçamento

O processo orçamentário brasileiro passou por intensa modernização nas últimas décadas. Atualmente, parlamentares inserem suas indicações por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop), plataforma digital administrada pelo governo federal. O portal permite cadastrar despesas, definir cidades beneficiadas e especificar programas ministeriais que receberão as dotações.

O envio depende de certificação digital, mecanismo criptográfico que confirma a identidade do autor das emendas. Como a plataforma opera pela internet, o acesso técnico independe da localização física de quem utiliza o sistema. Esse formato facilita a rotina de gabinetes em Brasília e nas bases estaduais, mas carece de travas automáticas para acessos originados fora do país.

A legislação sobre viagens e atividade legislativa

Apesar do suporte tecnológico, a prática de atos parlamentares obedece a regras institucionais severas. A Constituição Federal e o Regimento Interno do Senado determinam que qualquer afastamento do território nacional deve ser comunicado ou autorizado pela Mesa Diretora. As normas diferenciam com precisão viagens para missões diplomáticas oficiais de deslocamentos de natureza particular.

Em compromissos oficiais, o senador atua em nome do Legislativo brasileiro, mantendo plenamente as prerrogativas do cargo. Nas viagens particulares, a legislação exige pedido formal de licença caso o afastamento exceda os limites regimentais. Sem esse procedimento, a presença do congressista nas atividades legislativas deixa de constar nos registros, o que impede a validação de votos e proposições.

Ao analisar o caso, o magistrado baseou-se em precedente de dezembro de 2025, quando o plenário do STF referendou por unanimidade a suspensão de emendas de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem em virtude de atuação remota a partir dos Estados Unidos. O entendimento da corte reforça que sistemas eletrônicos servem apenas como instrumentos operacionais e não podem contornar deveres de presença física e prestação de contas previstos para os representantes eleitos.

A Mesa Diretora do Senado deve detalhar os registros de tráfego eletrônico, os endereços de IP e a situação funcional do parlamentar no período em que as emendas foram apresentadas. O relatório técnico definirá se os 79,3 milhões de reais permanecem bloqueados ou se poderão retornar à tramitação regular da Lei Orçamentária Anual.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.