As propostas somam R$ 79,3 milhões e foram inseridas no sistema do Congresso Nacional pelo parlamentar dos Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Youtube/Fox News)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão imediata da tramitação de 14 emendas individuais apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Orçamento da União de 2027. As propostas somam R$ 79,3 milhões e foram inseridas no sistema do Congresso Nacional pelo parlamentar dos Estados Unidos, onde se encontra desde 28 de outubro, após fugir mediante derrota no segundo turno das eleições. A decisão também proíbe qualquer medida para liberar ou executar os recursos até nova determinação da Corte.

Ao justificar a decisão, Dino afirmou que a Constituição não prevê o exercício permanente do mandato parlamentar à distância ou a partir do exterior. Na avaliação do magistrado, a apresentação de emendas ao Orçamento por parlamentares que vivem fora do país contraria os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

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Dino ainda argumentou que a situação representa um problema técnico no processo orçamentário, já que a destinação das verbas nessas condições compromete o funcionamento regular da elaboração e execução do Orçamento da União.

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O entendimento segue uma posição já adotada pelo Supremo em relação aos ex-deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que também tiveram questionamentos sobre o exercício do mandato parlamentar enquanto estavam no exterior. A decisão de Dino, neste caso, tem efeito imediato e impede o andamento das 14 propostas de Flávio Bolsonaro até que o tribunal analise os esclarecimentos solicitados.

O ministro estabeleceu prazo de cinco dias para que o Senado Federal e o próprio senador se manifestem. A Casa Legislativa deverá informar como Flávio Bolsonaro tem exercido o mandato durante sua permanência nos Estados Unidos e esclarecer se houve algum pedido de licença ou autorização para missão oficial no exterior. O Senado também terá de apresentar registros de horários, localização e computadores utilizados para inserir as propostas no sistema do Congresso.

Como o local onde está Flávio Bolsonaro não foi informado, o senador será notificado por edital para apresentar sua manifestação. Após receber os esclarecimentos, o caso deverá ser submetido à análise do plenário do Supremo Tribunal Federal.