Iniciativa gratuita oferece oportunidades para startup

Correio Braziliense

O programa oferece infraestrutura, acompanhamento especializado e oportunidades para desenvolver soluções em educação e cultura. - (crédito: Iano Andrade/CNI)

O Instituto Sesi Senai de Tecnologias Educacionais e o Sesi Lab, em Brasília (DF), abriram as inscrições para a terceira edição do Programa de Residência de Edtechs All Aboard. A iniciativa gratuita conecta startups ao ecossistema de inovação das instituições.

O programa oferece infraestrutura, acompanhamento especializado e oportunidades para desenvolver soluções em educação e cultura. Serão selecionadas até 16 startups para uma residência de 12 meses, com possibilidade de renovação, sem a necessidade de ceder participação societária.

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As inscrições ocorrem entre 10 de julho e 3 de agosto de 2026, até as 23h59. Uma live para tirar dúvidas está agendada para 28 de julho, às 16h30, no canal do Senai no YouTube. O programa tem início previsto para 11 de agosto de 2026.

Ciência, educação e arte

Pela primeira vez, o programa é realizado em conjunto com o museu de arte, ciência e tecnologia Sesi Lab. A parceria fortalece o desenvolvimento de projetos para áreas como educação não formal e exposições. As startups também contribuirão para a melhoria de um aparato expositivo do museu.

Durante a residência, os selecionados terão acesso a uma estação de trabalho no Sesi Lab, salas de reunião e espaços maker e biomaker. O programa também inclui participação em eventos, mentorias e conexões com especialistas, investidores e parceiros.

Os participantes receberão acompanhamento de especialistas do Instituto Sesi Senai e do Sesi Lab, que auxiliarão com base em um autodiagnóstico. As startups devem frequentar o espaço de coworking presencialmente ao menos dois dias por semana e contribuir com iniciativas educacionais.

“Este é um marco importante da colaboração entre o Sesi e Senai na área de pesquisa e inovação, com foco em educação museal”, afirma Cláudia Ramalho, superintendente de Cultura do Sesi. “O que esperamos é tornar o trabalho do museu mais eficiente, além de formar novos profissionais e gerar novos negócios para as startups selecionadas”.

Quem pode se inscrever?

O programa é voltado para startups com CNPJ ativo que desenvolvam produtos ou serviços inovadores, preferencialmente nas áreas de educação, cultura e divulgação científica. As equipes devem ter integrantes maiores de 18 anos e disponibilidade para frequentar o Sesi Lab, em Brasília.

“Com essa residência, fortalecemos o ecossistema local e ajudamos a tirar do papel ideias que geram impacto real na aprendizagem e na preparação para o futuro do trabalho”, explica o especialista Lucas de Freitas Sousa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.