Curso gratuito de Libras no IFB abre 40 vagas

Correio Braziliense

Inscrições abertas para o Curso de Libras - (crédito: Divulgação - IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no câmpus da Estrutural. Essas oportunidades, oferecidas como cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), são uma chance valiosa para quem deseja iniciar o aprendizado e promover a inclusão da comunidade surda.

O processo de inscrição é totalmente online e gratuito. Para não perder essa oportunidade, é fundamental acessar o portal de seleções www.processoseletivo.ifb.edu.br . Todas as chamadas públicas e editais são divulgados nest endereço.

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Para o curso de Libras Básico, é exigido ensino fundamental completo e idade mínima de 15 anos. O edital também informa detalhes cruciais como a modalidade (presencial ou online), a carga horária e o câmpus ofertante.

Os cursos FIC são conhecidos por sua curta duração e foco prático, buscando capacitar ou atualizar profissionais para o mercado de trabalho. No caso de Libras, a formação é ideal para iniciantes, pois geralmente abrange módulos básicos para quem nunca teve contato com a língua.

Aprender Libras não apenas enriquece o currículo, mas também representa um passo importante para a construção de uma sociedade mais acessível. A habilidade permite o diálogo direto, quebrando barreiras em ambientes profissionais, educacionais e sociais.