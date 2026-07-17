Saúde Mental: nova seleção para Técnico de Enfermagem

Correio Braziliense

Inscrições para técnico em enfermagem do IGES acabam esta terça-feira (3) - (crédito: Reprodução/ IGESDF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu as inscrições para um novo processo seletivo simplificado para técnico de enfermagem com especialização em psiquiatria. A oportunidade visa formar um cadastro de reserva para profissionais com experiência na assistência a pacientes em serviços de saúde mental no DF.

A seleção, regida pelo Edital nº 069/2026, oferece uma remuneração de R$ 3.405,40 para uma carga horária mínima de 36 horas semanais. Os contratos podem ser por tempo determinado, indeterminado ou intermitente, dependendo da necessidade das unidades de saúde administradas pelo IgesDF.

Leia mais: IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 1.466 vagas

Além do salário, a vaga oferece uma série de vantagens. Entre elas estão auxílio-transporte, alimentação para jornadas com mais de seis horas e auxílio-saúde. Os selecionados também terão acesso a um clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros.

Outros atrativos incluem abono semestral, folga no mês de aniversário, folga para acompanhar filhos em reuniões escolares, além de auxílios maternidade e paternidade estendidos e auxílio-funeral, conforme os normativos internos e acordos coletivos.

Para se candidatar, é preciso ter diploma de curso técnico em Enfermagem reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Também é exigido o registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e experiência comprovada de, no mínimo, seis meses na assistência a pacientes em serviços de saúde mental.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, até as 23h59 do dia 23 de julho de 2026, no site oficial do processo seletivo: http://processoseletivo.igesdf.org.br. No mesmo endereço, os interessados podem consultar o edital completo com todas as regras e o cronograma detalhado da seleção.

O objetivo do edital é a formação de um cadastro de reserva, válido até setembro de 2027, que permitirá a convocação de profissionais conforme a demanda das unidades da rede. A iniciativa busca reforçar as equipes que atuam na assistência em saúde mental, ampliando a capacidade de atendimento especializado aos pacientes da rede pública do Distrito Federal.