IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 1.466 vagas

Letícia Passos

As provas objetivas estão agendadas para o dia 30 de agosto de 2026 em todas as capitais brasileiras - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta sexta-feira (17/7) a prorrogação do prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais. Com a mudança, os candidatos poderão se inscrever até as 23h59 de 20 de julho. Ao todo, a seleção reúne 1.466 vagas distribuídas por todo o país.

As oportunidades estão divididas em dois cargos: Agente Censitário de Qualidade e Analista Censitário.

Para a posição de Agente Censitário de Qualidade, são oferecidas 446 vagas destinadas a candidatos à nível médio, com remuneração de R$ 2.932. Já para o cargo de Analista Censitário conta com 1.020 vagas voltadas a profissionais à nível superior em diferentes áreas, com salário de R$ 5.255,40.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192 e aos demais benefícios previstos em lei.

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De acordo com o instituto, as vagas para analista contemplam uma ampla variedade de especialidades, incluindo geoprocessamento, agronomia, desenvolvimento de sistemas, jornalismo, medicina, engenharia e estatística, entre outras áreas previstas no edital.

Inscrições

A participação no processo seletivo exige o pagamento de taxa de inscrição de R$ 41,76 para o cargo de nível médio e de R$ 37 para as vagas de nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e doadores óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção do pagamento. O envio da documentação comprobatória deverá ser realizado até 21 de julho.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado em 24 de julho. Quem tiver a solicitação negada poderá recorrer nos dias 27 e 28 de julho. Já a lista definitiva com os pedidos deferidos está prevista para 31 de julho, cerca de um mês antes da aplicação das provas objetivas, marcadas para 30 de agosto de 2026, em todas as capitais brasileiras.

O cronograma também prevê a divulgação da relação de inscrições deferidas em 7 de agosto. Os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 10 e 11 de agosto, enquanto o resultado final dessa etapa será publicado em 18 de agosto.

Quem deseja participar pode efetuar a inscrição no site do Instituto Avalia, no link.

Cronograma