Férias com certificado. Anhanguera tem cursos gratuitos em diversas áreas

Programação inclui atividades práticas em saúde, direito e engenharia. Aulas acontecem em Taguatinga e Águas Claras e são abertas à comunidade

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Correio Braziliense
postado em 21/07/2026 17:36
A programação inclui workshops, oficinas e minicursos nas áreas de saúde, direito, engenharia e tecnologia. - (crédito: Freepik - Divulgação Anhanguera)
A programação inclui workshops, oficinas e minicursos nas áreas de saúde, direito, engenharia e tecnologia. - (crédito: Freepik - Divulgação Anhanguera)

A Faculdade Anhanguera de Brasília promove, entre os dias 27 e 30 de julho, uma programação de cursos de inverno gratuitos para atualização profissional e desenvolvimento de novas habilidades. As atividades são abertas ao público e acontecem nas unidades Taguatinga Shopping e Águas Claras.


Os participantes receberão certificado ao final das atividades, que podem ser usados como horas complementares, segundo as regras de cada instituição. A programação inclui workshops, oficinas e minicursos nas áreas de saúde, direito, engenharia e tecnologia.

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As atividades foram planejadas para aliar teoria e prática, permitindo que os participantes vivenciem situações reais da profissão. Os temas abordam desde prática clínica em psicologia e atendimento em saúde até inovação tecnológica e mercado financeiro aplicado ao direito.

Como participar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelos links específicos de cada atividade.
• psicologia e enfermagem: https://forms.gle/KL1RE8eJVqt1VZa16 
• direito: https://forms.gle/63TTPyAeFu4i7vBJA 
• engenharia e tecnologia: https://docs.google.com/forms/d/1Xgl0rhcUx8ZEhX7n45Fi8k6rU1tWSnCuc-rfsZRLl2Q/edit 
• farmácia e nutrição: https://forms.gle/bRwe6MdLALVdbC4P7 

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