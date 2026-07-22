Prilei: UCB oferece 160 bolsas para formar professores

Correio Braziliense

Ao todo, são 40 vagas para cada curso, todas na modalidade presencial - (crédito: Divulgação - UCB)

Estão abertas as inscrições para o Prilei, programa voltado à formação de educadores para atuar na rede pública. Na Universidade Católica de Brasília (UCB), a iniciativa oferece 160 bolsas de estudo de 100%para os cursos de Pedagogia, Letras/Português e Letras/Inglês.

As vagas são para os câmpus de Ceilândia e da Asa Sul.Interessados podem se inscrever gratuitamente até 28 de agosto por meio de um formulário on-line https://ucb2.catolica.edu.br/portal/cursos/bolsas-financiamento-e-convenios/processo-seletivo-prilei-2026-2/.

Ao todo, são 40 vagas para cada curso, todas na modalidade presencial. O processo seletivo permite ao candidato usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), fazer uma redação on-line ou apresentar um diploma de nível superior.

Leia mais: Dupla Conquista: egressos do Programa da UCB garantem vagas na rede pública de ensino e bolsas de mestrado

Como se inscrever

Todos os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio.Professores da rede que ainda não possuem formação superior adequada à sua área de atuação também podem participar. As formas de ingresso são:

Nota do Enem: edições entre 2018 e 2025,com média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação.

Redação on-line: o candidato realiza uma redação de no mínimo 500 caracteres, com prazo de uma hora para conclusão. A nota mínima para aprovação é 60.

Portador de diploma: profissionais já formados podem concorrer a vagas remanescentes, apresentando diploma de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo reconhecido pelo MEC.

No último ano do curso, os estudantes participam de uma residência docente na rede pública, com a possibilidade de receber uma bolsa mensal de R$ 750.

Em 2022, a UCB preencheu 200 vagas no programa. Diversos foram aprovados no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Duas egressas também ingressaram no Mestrado em educação da universidade com bolsa.

O Prilei é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) para ampliar a oferta de licenciaturas que atendam às necessidades da educação básica.

Onde os cursos são oferecidos

Licenciatura em p edagogia: turno noturno, no câmpus Ceilândia.

Licenciatura em p edagogia: turno noturno, no câmpus Asa Sul.

Licenciatura em l etras– i nglês: turno noturno, no câmpus Asa Sul.

Licenciatura em letras– português: turno noturno, no câmpus Asa Sul.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.