Trainee Tractian: salário recorde de até R$ 19 mil atrai talentos

Correio Braziliense

O programa busca talentos com mente analítica para atuar na linha de frente da empresa, sem exigir experiência prévia em vendas. - (crédito: Divulgação)

A Tractian, empresa de inteligência artificial industrial, abriu inscrições para seu Sales Trainee Program, focado em recém-formados de cursos de engenharia e ciências exatas. A iniciativa oferece um salário fixo de R$ 9.700, mas a remuneração variável mensal baseada em performance pode mais que dobrar esse valor. O programa busca talentos com mente analítica para atuar na linha de frente da empresa, sem exigir experiência prévia em vendas.

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Como funciona o programa

A jornada de formação prepara os trainees para assumir posições estratégicas. O crescimento é acelerado, com avaliações mensais de desempenho que podem impactar diretamente o salário. Os participantes podem seguir três trilhas de desenvolvimento principais:

Account Executive: Foco em fechar negócios complexos e gerenciar o relacionamento com executivos de alto escalão das maiores indústrias.

Sales Engineer: Ideal para quem busca unir conhecimentos de engenharia e vendas, identificando problemas técnicos e apresentando soluções tecnológicas.

Customer Success Manager: Responsável por garantir que os clientes aproveitem ao máximo a tecnologia da Tractian, acompanhando seus resultados e sucesso.

No primeiro ano, a remuneração anual parte de cerca de R$ 125 mil, podendo alcançar R$ 170 mil com as comissões. Após a efetivação, o salário médio anual ultrapassa R$ 400 mil, e os profissionais de melhor desempenho já registraram ganhos de até R$ 950 mil por ano.

Requisitos e benefícios

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam atender a alguns pré-requisitos:

Graduação completa em engenharia, administração, economia ou ciências exatas.

Conclusão do curso entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026.

Disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo e para realizar viagens pelo Brasil.

Além da remuneração atrativa, o programa oferece um pacote de benefícios completo. Os selecionados terão acesso a plano de saúde e odontológico, vale-refeição de R$ 1.035 mensais, acesso à plataforma Wellhub, subsídio para educação e uma viagem internacional a cada quatro anos de empresa para o destino de sua escolha.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.