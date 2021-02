Professora dá dicas para melhorar o desempenho na redação da Fuvest

E EuEstudante

A redação da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), seleção de admissão da Universidade de São Paulo (USP), tem grande peso na nota final no candidato, equivalente a 40% da pontuação total. Para ajudar os estudantes nesse momento decisivo, a Redação Nota 1000 (RN1000), startup focada em educação, preparou dicas.

A organização é o primeiro passo para o bom desenvolvimento

A professora Carolina Siequeroli, cofundadora da RN1000, explica que o texto deve ser organizado em, no máximo, quatro parágrafos e dentro dos padrões tradicionais do gênero dissertativo argumentativo para, em seguida, desenvolver o tema.

Cuidado para não fugir do assunto

Carolina alerta: “tenha muito foco na proposta e na frase temática para não se perder e escrever sobre o que não foi solicitado.”

Apresente repertório relacionado ao tema

De acordo com a professora é necessário tomar cuidado na hora de demonstrar conhecimento em outras áreas da ciência, para não perder o foco. Carolina explica que a banca examinadora valoriza “o candidato que demonstra capacidade de fazer analogias e associações imprevisíveis no desenvolvimento da argumentação”, mas esse recurso deve ser utilizado de modo complementar, sem prejuízo à ideia principal. “Lembre-se: o repertório deve ajudá-lo a defender o seu ponto de vista, e não desviar a sua argumentação para outro assunto”, avisa.

Argumente com consistência e boa fundamentação

É a hora de o aluno mostrar capacidade crítica e também habilidade de organizar ideias de forma planejada, dois pontos fundamentais para estudar em qualquer curso da USP.

Preparação e treino com foco na redação faz a diferença

Carolina ressalta a importância da atenção na revisão de conteúdos e da prática textual para estar bem preparado.

