Estudantes aproveitam adiamento da 3ª etapa do PAS para revisão

IO Isabela Oliveira*

A candidata Camila Orsi continua estudando e revisando conteúdos da 3ª etapa do PAS para não perder o ritmo - (crédito: Arquivo Pessoal)

Estudantes inscritos na 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB) terão mais tempo para revisar os conteúdos da prova. Devido ao lockdown instaurado no Distrito Federal, as provas marcadas para o próximo domingo (7/3) foram adiadas.



Novas datas ainda serão divulgadas pela banca examinadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Para a primeira e segunda fase não houve mudança de datas. Os candidatos farão os testes, respectivamente, em 20 e 27 de junho.



Foco nas obras do PAS

João Gabriel Manfré ficou feliz com o adiamento da 3ª etapa e espera que as provas sejam aplicadas em um momento melhor da pandemia (foto: Arquivo Pessoal)



João Gabriel Manfré Nazar, 17 anos, se formou no Colégio Sigma em 2020 e fará a 3ª etapa do PAS. Ele conta que ficou feliz com o adiamento, devido à atual situação da pandemia.

Recentemente, prestou dois vestibulares, o da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os conteúdos que estudou para os exames serão reaproveitados para o PAS. Por isso, o foco de João Gabriel é assistir e ler as obras previstas para o Programa.



“Por enquanto, vou terminar a leitura das obras. Com a nova data do PAS, aproveitarei para voltar algumas questões e revisar fórmulas de matemática”, explica o futuro bacharel em engenharia da computação. “Tem sempre alguma coisinha que ficou para trás que dá para revisar.”

Rotina de estudos está a todo vapor



Dani Souza, professora de literatura e redação do cursinho comunitário Jovem de Expressão aposta na continuidade da rotina de estudos para os estudantes que farão a 3ª etapa.



“Mesmo que não tenha data, a gente precisa manter uma rotina consistente. Separe um cantinho para estudar, vista uma roupa confortável e mantenha a rotina consistente”, explica a professora. “A mudança de data dá uma desanimada, mas a gente não pode desistir.”

Vinicius Machado, professor de geografia, pondera que a hora é de revisar conteúdos ou começar um novo cronograma revendo conceitos que ficaram para trás (foto: Comunicação Vestibular Cidadão)



Para Vinicius Machado, professor de geografia do Vestibular Cidadão, os alunos que diante das adversidades da pandemia conseguiram seguir cronograma de estudos devem focar na resolução de exercícios e revisão dos conteúdos.



Os alunos que não conseguiram manter a preparação - devido à falta de internet ou de suporte de professores - devem repensar um novo cronograma e aproveitar o tempo para recuperar o que ficou para trás.



Além disso, ele alerta para possíveis elementos que podem desviar o foco, como o celular. “Tome cuidado com redes sociais e desvio de foco. Existem técnicas de estudo como pomodoro que trabalha com intervalos de tempo que podem ser a solução para alunos com dificuldade de concentração”, aconselha Vinicius.

Cristofer Silva, professora de matemática, aconselha que alunos aproveitem o tempo a mais para se concentrarem e aliviarem a ansiedade (foto: Arquivo Pessoal)



O professor de matemática do Jovem de Expressão Cristofer Silva acredita que os estudantes devem aproveitar o momento para aliviar a ansiedade e se prepararem melhor, mesmo sem ter consciência de quando será feita a 3ª etapa.



“Use esse tempo que foi colocado a mais no PAS 3 para se preparar melhor em todos os componentes curriculares. Toda essa ansiedade que seja transferida para que no final tenham o sucesso”, observa.



Invista no bem-estar



Segundo Vinicius Machado, também é importante manter o corpo em movimento. Uma atividade física não é só benéfica para o corpo, mas também contribui para a fixação do conteúdo aprendido. “Assista a filmes que têm a ver com o conteúdo, porque no momento de descanso você consegue absorver um bom conhecimento de mundo”, explica. “O corpo precisa de alguma atividade, porque isso ajuda a fixar conteúdo.”

Tatiana Trindade é professora de artes cênicas e acredita que os temas de redação podem surgir das obras (foto: Arquivo Pessooal)



Tatiana Trindade, professora de artes cênicas e supervisora pedagógica do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 25 de Ceilândia acredita que esse momento de incerteza gera instabilidade emocional muito grande para os estudantes. A solução é investir em atividades que aliviam o estresse.



“Procure uma meditação, tire meia hora do dia e cuide da mente: faça algo que você goste. Depois disso, coloque uma meta de duas horas de estudo por dia e trabalhe a mente de forma que consiga focar”, pondera a professora. “Você não faz um cronograma de estudo mas de vida, se não a nossa mente nos boicota.”



Estudantes continuam estudando para não perder o ritmo

Camila Orsi, 17 anos, se formou no Colégio Paloma, em Santa Maria, e esteve intercalando estudos para o PAS e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com o fim das aplicações do Enem, agora a estudante está focada somente no vestibular seriado da UnB.



Todos os dias ela estuda das 11h às 18h e, mesmo sem saber a nova data de aplicação, ela não pretende perder a rotina. Para se sair bem no PAS, Camila refaz as provas antigas e pesquisa sobre a banca organizadora para entender como podem cobrar conteúdos.



“Dependendo da quantidade de tempo adiciona, vou voltar nas matérias que tenho dificuldade, revisar do zero e fazer provas antigas. É importante continuar se preparando para não perder o ritmo”, avalia a estudante que pretende cursar relações internacionais.



Por já ter tido a experiência de fazer um vestibular durante a pandemia, Camila avalia que além da preparação conteudista, estar preparado para a logística faz diferença.



“Querendo ou não a gente se põe em risco, por isso procurei chegar cedo e escolhi um lugar perto da janela”, compartilha. “A pessoa, além de estar preparada para a prova, tem que se preparar mentalmente para conseguir lidar com a situação da pandemia.”



Candidata de Goiás não fez 1ª etapa

Giovanna Stefany, candidata da 3ª etapa, vai se deslocar de Porangatu (GO) a Brasília para fazer o vestibular (foto: Arquivo Pessoal)

Uma das possibilidades que candidatos têm com a prova do PAS é de fazer somente as provas da 2ª e 3ª etapas, caso tenham perdido as inscrições para a primeira fase, por exemplo. Esse foi o caso de Giovanna Stefany, 17 anos.



A estudante não sabia como funcionava o PAS. Por isso, ela teve dificuldade de se adaptar ao exame, mas mantém boas esperanças em conseguir uma vaga em medicina veterinária.



Com o adiamento das provas, ela aposta na revisão dos conteúdos, principalmente de exatas. Outra estratégia que Giovanna utiliza é pedir ajuda de professores antigos para corrigir e dar dicas de redação.



“Eu estudo possíveis temas, sempre fazendo rascunhos e pedindo a correção de alguns professores que tive e sempre refaço quando algo tem que ser corrigido”, explica a estudante que se formou no terceiro ano no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Tomaz Martins da Cunha, em Porangatu (GO).



Confira estratégias para treinar a redação

Dani Souza, professora de redação, acredita que estudantes podem escrever redações melhores dando a amigos ou professores para receberem feedbacks (foto: Arquivo Pessoal)



Para Dani Souza, professora de redação do Jovem de Expressão, os alunos devem procurar fazer os temas de redação de provas anteriores do PAS. Após a escrita, devem seguir quatro passos:

Leia em voz alta para verificar se o texto faz sentido e se tem algum erro; Peça outra pessoa para ler e te dar feedback; Deixe o texto descansar, e volte no dia seguinte para ter novas impressões; Peça para que seus professores leiam o texto e indiquem correções para que você refaça.



Dani também reforça que, geralmente, o PAS traz propostas abstratas e que não estão relacionadas com atualidades. “Procure os temas das provas anteriores, porque dá para ter uma ideia de como a UnB se comporta. As provas do PAS trazem temas abstratos, que mexem com imaginação, e exigem do estudante um repertório sociocultural”, afirma.



A professora de artes cênicas, Tatiana Trindade, explica que as provas do PAS privilegam o conceito da interdisciplinaridade, ou seja, conectar um único conteúdo com várias disciplinas, além de abordar propostas de cunho social na redação. “As obras teatrais trazem temas atemporais e vejo muitas possibilidades de interdisciplinaridade, como exploração humana, o desdobramento do capitalismo e preconceito”, opina a professora.



Tatiana também dá aulas e faz lives voltadas para as obras do PAS no projeto Caos e Revolta, em conjunto com uma amiga. Para conferir os conteúdos e se preparar, acesse o Instagram @caoserevolta.

*Estagiária sob a supervisão da editora Ana Sá