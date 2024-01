Cebraspe libera resultados do PAS 1; saiba como conferir

IS Isabela Stanga

O processo é uma forma de ingresso em universidades públicas e avalia alunos ao longo dos três anos do Ensino Médio - (crédito: divulgação/Estratégia Vestibulares)

Nesta terça-feira (30/1), o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) liberou as notas referentes à primeira etapa do PAS — Programa de Avaliação Seriada. Clique aqui para conferir o resultado.

A pontuação do candidato é composta por cinco itens: o primeiro indica a pontuação na prova de idiomas; o segundo indica a nota de demais conhecimentos; o terceiro é a soma da parte 1 e da parte 2; quarto é a nota individual da questão aberta (tipo D), que já está incluída na nota de demais conhecimentos; e o quinto é a nota da redação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tudo Sobre o PAS UnB (@tudosobreopasunb)

Para saber como foi seu desempenho, o estudante deve ter como parâmetro que a nota máxima do PAS é 100. Dessa forma, a nota máxima da parte 1 (idiomas) é 9,823, enquanto a da parte 2 (demais conhecimentos), é 90,177. Somadas, as duas são 100. Para o item tipo D, a pontuação máxima é de 2,679. A redação, por sua vez, tem como nota máxima 10.000.

O processo é uma forma de ingresso em determinadas universidades públicas, entre elas a Universidade de Brasília (UNB), e avalia alunos ao longo dos três anos do Ensino Médio. São realizadas duas avaliações ao final do 1º e do 2º ano colegial, e a terceira parte da nota é composta pelo desempenho do estudante no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Ao final das três etapas, a pontuação geral do candidato no PAS é a soma das três notas, aplicando-se o peso de 25% na pontuação da Fase 1, 35% na da fase 2 e de 40% da nota do Enem.