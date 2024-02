UnB divulga lista de aprovados no PAS; confira

CB Correio Braziliense

Calouros e veteranos comemoram resultado do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília no Teatro de Arena do campus Darcy Ribeiro, nesta segunda (5/2) - (crédito: Minervino Jr./CB)

A Universidade de Brasília (UnB) acaba de divulgar a lista de aprovados do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2021/2023. Os resultados foram disponibilizados às 17h desta segunda-feira (05), presencialmente, no Teatro Arena do campus Darcy Ribeiro, e também pela página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organização responsável pela seleção.

Consulte aqui o resultado, por candidato

Confira a lista completa com os 1.773 aprovados

















< >

Foram oferecidas 4.220 vagas, divididas em duas entradas, no primeiro e segundo semestre de 2024, distribuídas entre os câmpus Darcy Ribeiro, Planaltina, Gama e Ceilândia. Esta edição do exame contou com 10.228 inscritos.

Os candidatos convocados deverão realizar o registro acadêmico on-line, de acordo com as orientações da Agenda do Calouro, disponibilizada no site da universidade.